İngiliz grubun klavyecisi John Gosling 75 yaşında öldü

Yayınlanma: 08.08.2023 - 16:41

Güncelleme: 08.08.2023 - 16:41

Rock dünyasının önde gelen İngiliz grubu Kinks’in ünlü klavyecisi John Gosling, 75 yaşında yaşamını yitirdi.

ABD merkezli People dergisinde yer alan habere göre, ünlü müzisyenin yaşamını yitirdiği bilgisi, Kinks grubunun sosyal medya hesabından duyuruldu.

Kinks grubunun sosyal medya hesabında, Gosling'in ölümüne ilişkin "John Gosling'in vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. John'un eşine ve ailesine başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz" ifadeleri yer aldı.

Kinks grubundan yapılan duyuruda, 1970 yılında gruba katılan Gosling'in ölümüne ilişkin bir açıklama yapılmadı. İngiliz grubun "Lola" ve "Celluloid Heroes" gibi hit parçalarına imza atan klavyeci, grubun 10 albümünde yer aldı.