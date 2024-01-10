Yayınlanma: 10.01.2024 - 09:50

Güncelleme: 10.01.2024 - 09:50

Yaşanan şiddet olaylarıyla gündeme gelen Ekvador ülkesi araştırma konusu hâline geldi. Güney Amerika ülkesinde OHAL ilan edildi. Peki, Ekvador nerede? Ekvador'da ne oluyor?

EKVADOR NEREDE?

Ekvador ya da resmî adıyla Ekvador Cumhuriyeti (İspanyolca: República del Ecuador), Güney Amerika'da temsilî demokrasi ile yönetilen bir cumhuriyettir. Kuzeyde Kolombiya, doğu ve güneyde Peru ile komşudur ve batısında Büyük Okyanus vardır. Anakaradan 965 kilometre batıda, Büyük Okyanus'ta bulunan Galapagos Adaları da ülkenin sınırları dâhilindedir. Adını aldığı ekvatorla ülke ikiye bölünmüştür. Günümüzün Ekvador toprakları, bir zamanlar 15. yüzyılda yavaş yavaş İnka İmparatorluğu'na dahil olan çeşitli Yerli gruplara ev sahipliği yapıyordu. Bölge, 16. yüzyılda İspanyol İmparatorluğu tarafından sömürgeleştirildi ve 1830'da kendi egemen devleti olarak ortaya çıktığı Büyük Kolombiya'nın bir parçası olarak 1820'de bağımsızlığını kazandı.

Ekvador devleti, temsili bir demokratik cumhuriyettir ve ekonomisi büyük ölçüde petrol ve tarım ürünleri gibi emtia ihracatına bağımlı olan gelişmekte olan bir ülkedir. Demokratik bir başkanlık cumhuriyeti olarak yönetilir. Ülke, Birleşmiş Milletler, Amerikan Devletleri Örgütü, Mercosur, PROSUR ve Bağlantısızlar Hareketi'nin kurucu üyesidir.

EKVADOR'DA NE OLUYOR?

Şiddet olaylarının tırmanışa geçtiği Güney Amerika ülkesi Ekvador'da bir çete elebaşının hapishaneden kaçmasının ardından Devlet Başkanı Daniel Noboa'nın imzaladığı kararnameyle olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi.Şiddet olaylarının tırmanışa geçtiği Güney Amerika ülkesi Ekvador'da bir çete elebaşının hapishaneden kaçmasının ardından Devlet Başkanı Daniel Noboa'nın imzaladığı kararnameyle olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi.