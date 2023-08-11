Ekvador polisi: Villavicencio suikastında şüpheliler Kolombiyalı

Ekvador polisi, devlet başkanı adayı Fernando Villavicencio’nun suikastıyla ilgili gözaltına alınan altı kişinin tamamının Kolombiyalı olduğunu duyurdu.

BBC Türkçe
BBC Türkçe
Yayınlanma: 11.08.2023 - 08:28
Ekvador polisi: Villavicencio suikastında şüpheliler Kolombiyalı
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Ekvador'da Perşembe günü polisle çıkan çatışmada yaralanarak ölen yedinci şüpheli de Kolombiyalıydı.

Fernando Villavicencio, başkent Quito'da seçim çalışmaları esnasında öldürüldü.

İçişleri Bakanı Juan Zapata, “menfur” olarak tanımladığı olayla ilgili soruşturmaların sürdüğünü söyledi.

Zapata, yetkililerin suikastın tümüyle aydınlanana kadar çalışacağını dile getirdi.

Perşembe günü yaptığı basın toplantısında konuşan Zapata, gözaltına alınan şüphelerin isimlerini de (Andres M, Jose N, Eddy G, Camilo R, Jules C, ve Jhon Rodriguez) kamuoyuyla paylaştı.

Bakan, yapılan polis baskını sırasında bir tüfek, bir makinalı silah, dört tabanca, üç el bombası, dört kutu mühimmat, iki motosiklet ve grup tarafından çalındığı bildirilen bir aracın da ele geçirildiğini belirtti.

Villavicencio, seçim çalışmalarında sık sık organize suç şebekelerini hedef aldığı gibi, hükümet yetkilileri ile aralarında ilişkilerin olduğunu da iddia ediyordu.

Devlet Başkan Guillermo Lasso, suikastın seçimleri sabote etmeye yönelik bir girişim olduğunu söyledi.


BBC Türkçe
Ekvador

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