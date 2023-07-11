Ekvador'da iki silahlı saldırı: 10 ölü
Güney Amerika ülkesi Ekvador'da aynı gün içerisinde iki silahlı saldırıda 10 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.
Ulusal basında çıkan habere göre, Guayaquil kentine bağlı La Florida ve Siete Lagos mahallerinde iki eve silahlı saldırı düzenlendi.
Evlere giren silahlı grubun ateş açması sonucu 10 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.
Ölenler arasında 3 çocuğun da bulunduğu bilgisi paylaşıldı.
Güvenlik güçleri saldırganların yakalanması için çalışma başlatırken yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Yılbaşından bu yana ülkenin çeşitli kentlerinde çıkan çatışmalarda 360'tan fazla kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi.
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