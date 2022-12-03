Ekvador'da cezaevi müdürü silahlı saldırıda öldürüldü

03 Aralık 2022 Cumartesi, 07:26

Ekvador basınında çıkan habere göre, başkent Quito kentinin El Inca Hapishanesi müdürü emekli Albay Santiago Loza Moscoso, arabasında seyir halindeyken silahlı saldırıya uğradı.

4 EKİM'DE İSYAN BAŞLAMIŞTI

Motosikletli kişilerin silahlı saldırı düzenlediği Moscoso, olay yerinde yaşamını yitirdi.İhbar üzerine çevreyi güvenlik kordonuyla kapatan polis, geniş çaplı soruşturma başlattı.

Moscoso, 9 Kasım'da göreve başladığı EL Inca Hapishanesinde, 4 Ekim'de mahkumların çıkardığı isyan ve çatışmalarda 15 kişi ölmüştü.

ÜLKEDE CEZAEVİ SORUNU

Ekvador'da, 30 bin kapasiteli 65 hapishanede yaklaşık 39 bin tutuklu ve hükümlü bulunuyor. Çeteler arasında çıkan olaylar zaman zaman ölümlü isyanla sonuçlanıyor.

Ülkede geçen yıldan bu yana rakip çeteler arasında çıkan şiddet olaylarında 450'den fazla mahkum hayatını kaybetmişti.