Sultangazi'de bebeğiyle yürürken öldürülmüştü... Hatice'nin komşuları konuştu: 'Kocası 15 gün önce cezaevinden çıkmıştı'

27 Kasım 2022 Pazar, 17:00

Sultançiftliği Mahallesi Ordu Caddesi'nde önceki gün kucağındaki bebeğiyle yolun karşısına geçmeye çalışan 31 yaşındaki yabancı uyruklu Hatice Haci, silahlı saldırıya uğradı.

Haci, kaldırıldığı Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybederken, saldırıda kucağından düşen bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

9 KİŞİ GÖZALTINDA

Polis, şüphelilerin adrese araçla geldikleri belirledi. Polis, olayda kullanılan araçtaki 9 şüpheliyi yakalayarak, gözaltına aldı.

ANNE VE BABASI TARAFINDAN TEHDİT EDİLMİŞ

Polisin araştırmasında Hatice Haci'nin geçmiş bir tarihte Suriye'de evlendiği, Suriye'deki evliliği nedeniyle anne ve babası tarafından tehdit edildiği öğrenildi. Haci'nin yaşadığı yerdeki komşuları ise şiddete maruz kaldığını iddia etti.

"AYRILIP BARIŞTIKLARINI DUYUYORDUK, EVLERİNDEN SES GELİRDİ"

Komşusu Coşkun Yılmaz, "Daha önce birkaç kere sesler geliyordu evlerinden. Yaklaşık 1 aydır kocası evden gitmişti. Birlikte yaşıyorlardı, ayrıldıklarını duyduk. Daha sonra barıştıklarını da duyduk. Küçük bir bebeği de vardı. Eğer çocukları almazlarsa yetimhaneye götüreceklerini duyduk. Çocukları ile çocuklarım oynardı ama biz hiç görüşmedik. Daha önce tesettürlü değildi kendisi. Arkadaşları da ara ara gelirdi" dedi.

"KAVGA EDERLERDİ, POLİS GELİRDİ"

Üst katında yaşayan Ahmet Danacı, "Kavga ettikleri için ara ara polis buraya geliyordu. Ufak bir bebeği vardı. Kavga ederlerdi. Yaklaşık 2 yıldır buradalardı. Bir dönem birlikte yaşıyorlardı" diye konuştu.

"KOCASI 15 GÜN ÖNCE CEZAEVİNDEN ÇIKMIŞTI"

Haci'yi kocasının öldürdüğünü iddia eden Ahmet Şahin, "Kocası 15 gün önce cezaevinden çıkmıştı. Kocasını tanıyordum. Görüntülerdeki kişi kendisi. Eşine şiddet uyguladığı için uzaklaştırma kararı da vardı. Kadın daha önce tesettürlüymüş ama kendini korumak için siyah çarşaf ile dolaşıyormuş" diye konuştu.

"GÖRÜNTÜLERDEKİ KİŞİ KOCASI"

Rıdvan Yılmaz ise "Adamı cezaevine girdikten önce görüyorduk. Buralara sık sık gelirdi hep görürdük. Kamera kayıtlarındaki kişi kocası. Kocası daha önce şiddet uyguluyordu bunu biliyoruz" dedi.