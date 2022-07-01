Ekvador'da hükümet ile yerliler anlaştı: Protestolar bitti
Ekvador'da hükümet ve yerli temsilcileri, protestoları sona erdirme konusunda anlaşmaya vardı.
Ekvador'da ulusal grev kapsamında, yaklaşık 2 haftadır hükümeti protesto eden çoğunluğu yerli binlerce kişi gösterileri durdurdu.
Yerli temsilcilerle eylemleri bitirme hususunda anlaşan hükümet, şiddetli protestolara yol açan sorunların çözümü konusunda daha fazla adım atmayı taahhüt etti.
Olağanüstü hal ilanının kaldırılması, benzin fiyatlarında galon başına 15 sent indirime gidilmesi, temel gıda maddelerine erişim, güvenlik sorunlarının çözülmesi ve diğer hizmetlerin iyileştirilmesine yönelik sözler verildi.
Cumhurbaşkanı Guillermo Lasso, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Hepimizin özlemini duyduğu yüce değerlere ulaştık. Ülkemizde barış var, grev sona erdi. Şimdi birlikte bu barışı ilerletmeye, herkesin iyiliği ve esenliği için fırsatları dönüştürme görevine başlıyoruz" ifadesini kullandı.
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