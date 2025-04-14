Ekvador'un yeni devlet başkanı belli oldu
Güney Amerika ülkesi Ekvador'da düzenlenen devlet başkanlığı seçiminin 2. turunda mevcut Devlet Başkanı Daniel Noboa, seçimden zaferle ayrıldı.
Ekvador Ulusal Seçim Konseyi'nin kesin olmayan ilk sonuçlarına göre sandıkların yüzde 92'si açıldı.
Buna göre Ulusal Demokratik Eylem adayı 37 yaşındaki Noboa, oyların yüzde 56,13'ünü alarak devlet başkanı seçimini kazandı.
Vatandaş Devrimi Hareketi'nin solcu adayı Luisa Gonzalez ise oyların yüzde 43,87'sini aldı.
Ülkeyi 2025-2029 dönemi arasında yönetecek olan Noboa, 24 Mayıs'ta yemin ederek göreve başlayacak.
Başkent Kito ve Guayaquil'de meydanlara inen Noboa yanlıları, seçim zaferini kutluyor.
Ekvador halkının sandıklara katılım oranı yüzde 83,7 olarak açıklandı.
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