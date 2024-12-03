Ekvador'da silahlı saldırı: 10 ölü

Güney Amerika ülkesi Ekvador'da bir eve düzenlenen silahlı saldırıda, 9'u Kolombiya vatandaşı 10 kişi hayatını kaybetti.

Ekvador'da silahlı saldırı: 10 ölü
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AA
Yayınlanma: 03.12.2024 - 09:32

Ulusal basında çıkan habere göre, El Oro eyaletine bağlı El Guabo kasabasında, silahlı kişiler, bir eve saldırı düzenledi.

Saldırıda, 9'u Kolombiya vatandaşı, biri Ekvadorlu 10 kişi öldürüldü.

Ekvador polisinden yapılan açıklamada, saldırının suç örgütleriyle bağlantılı olabileceği ifade edildi.

Açıklamada, saldırganların yakalanması için geniş çaplı operasyon başlatıldığı belirtildi.


Etiketler: #Ekvador #saldırı

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