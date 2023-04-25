El Bab’da düzenlenen silahlı saldırıda Türk tır şoförü hayatını kaybetti

Yayınlanma: 25.04.2023 - 09:11

Güncelleme: 25.04.2023 - 09:11

Suriye’nin Halep kentine bağlı El Bab’da Türk tır şoförüne kimliği belirsiz kişi veya kişilerce silahlı saldırı düzenlendi.

Yerel kaynaklar, Tal Battal köyü yakınlarına pikap tarzı bir araçla gelen saldırganların tırı taradıklarını ve Türk şoförün olay yerinde hayatını kaybettiğini ifade etti.

Güvenlik güçleri bölgede saldırganları yakalamak için operasyon başlattı.

