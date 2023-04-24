İsrail, Suriye ordusunu uçaktan bildiri atarak uyardı

Yayınlanma: 24.04.2023 - 16:03

Güncelleme: 24.04.2023 - 16:04

İsrail'in Yediot Ahronot gazetesinin haberine göre İsrail ordusu, Suriye'nin güneyindeki Kuneytire bölgesine uçaktan bildiri attı.

"Suriye ordusunun komutanlarına ve unsurlarına" hitabıyla başlayan bildirilerde, "Suriye ordusunun Hizbullah ile istihbarat alanındaki işbirliğini yakından takip ediyoruz ve farkındayız. Hizbullah ile yaptığınız işbirliği size faydadan çok zarar getirdi. Hizbullah ile işbirliği size kaybettirir" ifadeleri kullanıldı.

Haberde, İsrail ordusunun söz konusu bildirileri Suriye'den İsrail'e yapılan bir saldırı nedeniyle dağıttığı bilgisine yer verildi.

Suriye'nin güneyinden İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri'nde bulunan Yahudi yerleşim birimlerine 9 Nisan'da roketli saldırı düzenlenmişti.