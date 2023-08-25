El Nino, Endonezya'yı vurdu: 'Sonsuzluk Buzulları' yok olabilir

Yayınlanma: 25.08.2023 - 11:09

Güncelleme: 25.08.2023 - 11:10

Brezilya ve Kongo'dan sonra dünyadaki yağmur ormanlarının üçte birine ev sahipliği yapan Endonezya, El Nino'nun orman yangınları riskini arttırması ve temiz su kaynaklarını tehdit etmesi nedeniyle kurak mevsimin Ekim ayına kadar sürmesini bekliyor.

Endonezya Jeofizik Ajansı, El Niño'nun bu yılki kurak mevsimi 2019'dan bu yana en şiddetli hale getirebileceği uyarısında bulunurken, iklim araştırmacılarından biri bunun Endonezya'nın 12 bin yıllık tropikal buzullarını da tehlikeye atabileceğini söyledi.

Endonezya Jeofizik Ajansı'ndan Donaldi Permana, "Sonsuzluk Buzulları" olarak adlandırılan buzullara atıfta bulunarak, "Buzullar 2026'dan önce, hatta daha hızlı bir şekilde yok olabilir ve El Niño erime sürecini hızlandırabilir" dedi.

Permana'nın, tropik bölgelerde kalan birkaç buzul arasında olduğunu söylediği buzullar, Papua'nın en doğu bölgesindeki Jayawijaya dağlarında bulunan 4 bin 884 metre yüksekliğindeki Carstensz Piramidi ve 4 bin 700 metre yüksekliğindeki East Northwall Firn'dır.

Permana, buzulların son birkaç yılda önemli ölçüde inceldiğini, 2010'da 32 metre olan derinliklerinin 2021'de sekiz metreye düştüğünü, toplam genişliklerinin ise 2000'de 2,4 km'den 2022'de 230 metreye gerilediğini söyledi.

Ancak küçülmeyi önlemek için çok az şey yapılabileceğini belirten Permana, bu olayın bölgesel ekosistemi bozabileceğini ve on yıl içinde küresel deniz seviyesinde bir yükselmeyi tetikleyebileceğini kaydetti.

Permana, "Artık buzulların yok oluşunu belgeleyebilecek durumdayız. En azından gelecek nesillere eskiden buzullarımız olduğunu anlatabiliriz" dedi.