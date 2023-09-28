El Nino, İsviçre'yi vurdu: İki yıl içinde buzulların yüzde 10'u eridi

Yayınlanma: 28.09.2023 - 13:14

Güncelleme: 28.09.2023 - 13:14

Bilim insanları, fosil yakıtların yakılmasından kaynaklanan iklim bozulmasının, alışılmadık derecede sıcak yazların ve kısa süren kışın neden olduğunu ve bunun da buzulların erimesinin hızlanmasına yol açtığını açıkladı.

Sıcak geçen 2022 ve 2023 yazları boyunca kaybedilen hacmin, 1960 ve 1990 yılları arasında kaybedilen hacimle aynı derecede olduğu kaydedildi.

İsviçre Bilimler Akademisi tarafından yapılan analiz, İsviçre'nin toplam buzul hacminin yüzde 4'ünün bu yıl yok olduğunu ve bunun kayıtlara geçen ikinci en büyük yıllık düşüş olduğunu ortaya koydu.

En büyük düşüş, ölçümlerin başlamasından bu yana en büyük çözülme olan yüzde 6'lık düşüşün yaşandığı 2022 yılında gerçekleşti.

Uzmanlar bazı buzullarda neredeyse hiç buz kalmadığı için ölçüm yapmayı bıraktı.

İsviçre'de 176 buzulu izleyen Glacier Monitoring in Switzerland (Glamos), İsviçre'nin orta kesimindeki Uri kantonunda bulunan St Annafirn buzulundaki ölçümleri, buzulun büyük ölçüde erimiş olması nedeniyle kısa süre önce durdurdu.

İsviçre Alpleri bu yıl rekor sıcaklığa sahne oldu.

Dağ manzaraları eriyen buzullar nedeniyle değişirken, uzun zamandır buz altında kaybolmuş cesetler de ortaya çıkıyor.

Buzulların erimesiyle yeni göllerin oluştuğu ve buzullar içinde kayaların çıktığı da belirtiliyor.