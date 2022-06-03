El Salvador lideri Nayib Bukele'ye Uluslararası Af Örgütü'den insan hakları suçlaması: 'Yetişkinlerin yüzde 2’si cezaevinde'

03 Haziran 2022 Cuma, 15:29

Bitcoin’i resmi para birimi yapan ve Twitter’da kendisini “El Salvador CEO’su” olarak tanıtan ve atalarının kökeni dolayısıyla “Türk” lakabıyla bilinen El Salvador Cumhurbaşkanı Nayib Bukele’ye tepkiler artıyor.

Son iki ay içinde 36 binden fazla insanın tutuklanması sonrasında sivil toplum kuruluşu Uluslararası Af Örgütü bir açıklama yayınladı. Yapılan açıklamada ülkede El Salvador hükümetinin çok ciddi bir insan hakları ihlali gerçekleştirdiği belirtilirken güncel verilere göre ülkedeki yetişkin nüfusun yüzde 2’sinin cezaevinde olduğu kaydedildi.

Mart ayının sonunda ülkede gerilim tırmanmış ve bir hafta sonunda 87 insan yaşamını yitirmişti. Yaşanan olayların ardından ülkede OHAL durumuna geçilmiş ve o zamandan beri 36.277 insan gözaltına alınmıştı.

“BÖYLESİNİ GÖRMEMİŞTİK”

Bukele’nin Güvenlik Bakanı Gustavo Villatoro, yakalananların 31.163’ünün erkek 5.114’ünün ise kadın olduğunu açıkladı. Villatoro, “Muhalefet, Bukele’nin ülkeye getirdiği dönüşümü fark etmedi. Biz terörist grupların kontrolünde yaşamaktan bıkan milyonlarca El Salvadorluların talebine yanıt veriyoruz” dedi.

6 milyon vatandaşın olduğu El Salvador’da yaşananlarla ilgili açıklama yapan Uluslararası Af Örgütü Amerika Direktörü Erika Guevara Rosa çok sert açıklamalarda bulundu. Rosa, son dönemde Meksika’dan Brezilya’ya El Salvador’dan Kolombiya’ya birçok Latin Amerika ülkesinde baskıcı rejimlerin olduğuna dikkat çekerken, “Fakat El Salvador’daki kadar kısa bir sürede bu kadar büyük çaplı bir baskı görmemiştik” ifadesini kullandı.

Mart ayında Bukele’nin partisi Nuevas Ideas, mecliste çoğunluğu elde etmiş ve bu sayede istediği kararı almasının önü açılmıştı.