IMF'den El Salvador'a Bitcoin uyarısı: 'Büyük riskler taşıyor'
Uluslararası Para Fonu (IMF), El Salvador'a kripto paralarla ilgili riskleri göz önünde bulundurarak Bitcoin'i resmi para birimi olarak kullanmama uyarısında bulundu.
IMF'den yapılan açıklamada, El Salvador ekonomisine ilişkin 4. madde konsültasyonunun tamamlandığı bildirildi.
El Salvador'un Eylül 2021'den bu yana kripto para birimi Bitcoin'i resmi para birimi olarak kullandığına işaret edilen açıklamada, bir kripto para biriminin resmi para birimi olarak kabul edilmesinin piyasa ile finansal bütünlük, finansal istikrar ve tüketicinin korunması için büyük riskler içerdiği ifade edildi.
IMF yetkililerinin ülkede Bitcoin'in resmi para birimi statüsünün kaldırılması ve Bitcoin yasasının kapsamının daraltılması çağrısında bulunduğu belirtilen açıklamada, Bitcoin'e dayalı tahvil ihracı ile ilgili riskler konusunda da endişelerin dile getirildiği aktarıldı.
Açıklamada, geçen yıl yüzde 10 büyüdüğü tahmin edilen El Salvador ekonomisinin bu yıl ise yüzde 3,2 büyümesinin beklendiği kaydedildi.
Bloomberg HT'nin haberine göre, Orta Amerika ülkesi El Salvador, Eylül 2021'de kripto para birimi Bitcoin'i resmi para birimi olarak kullanmaya başlamıştı.
Bitcoin'i resmen tedavüle sokarak dünyada bir ilke imza atan El Salvador, volkan enerjisiyle Bitcoin madenciliği yapma, "Bitcoin Şehri" kurma ve Bitcoin tahvili çıkarma gibi girişimleriyle kripto para alanındaki adımlarını hızlandırmıştı.
Video Haberler
- Saatlerdir mahsurlar: TIR'lar böyle görüntülendi
- CHP'li vekil isyan etti: Karda ekmek kuyruğu
- Arnavutköy'de çok sayıda zincirleme kaza
- Otobüsün hareket etmesi için zıpladılar
- Feci olay: Belediye aracı çukura düştü
- Polis esnafı tekme tokat dövdü!
- Kaldırımda yürürken üzerine kar kütlesi düştü
- A101 işçisi anlattı: 'Tasarruf' deyip, böyle zulmettiler
- Taksici turiste yaşattığı dehşeti böyle savundu!
- Emin Çapa canlı yayında isyan etti
En Çok Okunan Haberler
- Kız çocuğuna bıçaklı saldırı: 5 yerinden yaralandı
- FETÖ sanığı eski Yargıtay üyesi hakkında yakalama kararı
- Polis DBP binasını bastı
- Tom Odell, İstanbul'a geliyor
- Kanunsuz Topraklar'a yeni transfer: Ünlü isim kadroda
- Çöken kargo terminaliyle ilgili İGA'dan açıklama
- Trabzonspor'un yeni transferleri kente ulaştı
- Omicron varyantı hakkında dikkat çeken araştırma
- Marmaray yarın sabaha kadar ücretsiz
- Esad'dan dikkat çeken hamle