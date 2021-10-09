El Salvador'da Bitcoin hesabı sayısı zirvede
El Salvador’da, bir ay içerisinde Bitcoin hesabı sayısı, banka hesabı sayısını geçti.
Kripto para birimi Bitcoin’i yasal statüye alarak resmi para birimi ilan eden El Salvador’da, hükümetin kripto paraya verdiği destek sonuçlarını verdi.
Ülkede, sadece bir ay içerisinde Bitcoin cüzdanı sayısı, kişisel banka hesabı sayısını geçti.
PROGRAM GELİŞTİRİLDİ
Hükümetin Chivo adı verdiği dijital cüzdanıyla desteklediği Bitcoin ticareti, her geçen gün kolaylaşırken El Salvadorlular işlemlerini geliştirilen otomatik vezne makinesi (ATM) yardımıyla kolaylıkla gerçekleştirebiliyor.
Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, ülkenin Bitcoin'i resmi para birimi olarak kabul edeceğini açıklamasının ardından genel itibarıyla şüpheyle karşılaşmış, ülkede muhalefet, bazı kişiler Chivo ATM makinelerinden birini tahrip etmişti.
-NTV
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