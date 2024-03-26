El Salvador'da çete operasyonu: Binlerce güvenlik gücü katıldı!

Orta Amerika ülkesi El Salvador'da, iki kişinin silahlı saldırıda öldürülmesi üzerine 5 bin asker ve 1000 polisin katılımıyla çetelere yönelik operasyon düzenlendi.

AA
Yayınlanma: 26.03.2024 - 08:39
El Salvador'da çete operasyonu: Binlerce güvenlik gücü katıldı!
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Orta Amerika ülkesi El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, ülkenin kuzeyinde 2 kişinin silahlı saldırıda öldürüldüğünü ve sorumluların yakalanması için geniş çaplı operasyon emri verdiğini duyurdu.

Operasyona 5 bin asker ile 1000 polisin katıldığını belirten Bukele, "Cinayetleri işleyenler yakalandı. Çetelerden geriye çok az kişi kaldı ve onları da yok edene kadar durmayacağız" ifadesini kullandı.

Bukele, operasyondan dönen asker ve polislerin görüntülerini de paylaştı.

El Salvador'da çete olaylarında gözlenen artış sebebiyle Mart 2022'de olağanüstü hal ilan edilmesinin ardından bugüne kadar çete üyesi olduğundan şüphelenilen 76 bin kişi tutuklandı.

Yargılanmalar sonucunda 7 bin kişi serbest bırakıldı.

Dünyada en yüksek cinayet oranına sahip ülkelerin başında gelen El Salvador, çetelerin ülkedeki gücü nedeniyle ciddi güvenlik sorunu yaşıyor.


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