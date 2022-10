El yazısı şarkı sözleri fiyatı 50 bin Sterlin'in üstünde satıldı

23 Ekim 2022 Pazar, 16:44

Efsanevi Punk grubu Sex Pistol'un solisti John Lydon tarafından yazılmış şarkı sözleri, özel bir hatıra açık artırmasında 50 bin Sterlin'in üstünde fiyata satıldı.

The Guardian'ın haberine göre, İngiliz punk grubunun "Holidays in the Sun" ve "Submission" şarkılarının el yazısı ile yazılmış sözleri, bin 400 Sterlin'e alıcı buldu.

Güzel sanatlar şirketi Sothesby's tarafından düzenlenen açık artırmada, tahmini fiyatı 15 bin ile 20 bin sterlin olan şarkı sözleri özel bir koleksiyonun parçasıydı.

Lydon'ın başka bir el yazısı olan "No Feelings" şarkı sözleri, 44 bin 100 Sterlin'e satıldı.

Toplamda 354 bin 567 Sterlin gelir elde edilen açık artırmada, şarkı sözlerinin yanı sıra posterler ve belgelerde açık artırma ile satışa sunuldu.

POSTER 44 BİN 100 STERLİN

Gerçek ismiyle John Simon Ritchie olan Sid Vicious'a ait "God Save the Queen" posteri 44 bin 100 Sterlin'e satıldı.

Açık artırmada satışa sunulan parçalar arasında, grubun popüler şarkıları ile özdeşleşmiş tasarımlarda yer aldı.

İngiliz sanatçı Jamie Reid tarafından yaratılan, Kraliçe II. Elizabeth'e hakaret içeren fotoğraf ile yırtık sendika bayrağı tasarımları da bulundu.