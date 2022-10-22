Sıla'dan Mahsa Amini için şarkı: 'Kalksın Uyuyanlar'

22 Ekim 2022 Cumartesi, 11:37

Sıla’dan İran’da öldürülen ve dünyada kadına yönelik şiddetin sembolü olan Mahsa Amini’ye destek geldi.

Ünlü sanatçı, ‘Kalksın Uyuyanlar’ şarkısının klibini İran’da başörtüsü yasasına uygun örtünmediği iddiasıyla öldürülen Amini’ye ithaf etti. Sıla, özgürlük mücadelesi veren dünya kadınlarına seslendiği Türkçe ve İngilizce bir manifesto metni de yazdı.

"ÖZGÜRLÜK BAŞKASINA AİT DEĞİLDİR"

Ünlü isim, "Özgürlük isyan değildir, koşullara bağlı bilinir, değildir. Özgürlük başkasına ait değildir, şahsidir. Karardır, emeldir, zatendir" dediği o metni klibinden görüntülerle paylaştı.

Klibinde, Amini’nin ölümüyle simgeleşen saçlardan oluşan bayrağa da yer veren Sıla, “Dirençli ellerinizi çareyle tutmaya yemin ettim” şeklindeki sözleriyle İran’daki ve tüm dünyadaki kadın mücadelesinin yanında olacağını vurguladı.

Sıla’nın kaleme aldığı özgürlük manifestosu şöyle:

"Özgürlük isyan değildir, koşullara bağlı bilinir, değildir. Özgürlük başkasına ait değildir, şahsidir. Karardır, emeldir, zatendir.

Dayatılana “Hayır” demeyi emin olarak, ürkmeden söylemek, içine çöken kayayı kalbinden çıplak elle fırlatmaktır özgürlük.

Zulmedene akıl, gönül yolu, şifa ve vicdan dilemek, anlamayan herkese anlatmak boynumuzun borcudur.

Hürriyete inancı kırılmış dünyalı bütün kadın kardeşlerim, haysiyetinin peşinde koşan İranlı kadın kardeşlerim, dirençli ellerinizi çareyle tutmaya yemin ettim.

O bayrak bizim.

O bayrak biziz.

Saç savrulan ve haliyle savunulmayandır.

Devran… Döner"

NE OLMUŞTU?

İran'da 22 yaşındaki Mahsa Amini, saçının bir kısmı gözüktüğü gerekçesiyle İrşad Devriyesi olarak bilinen 'ahlak polisleri' tarafından 13 Eylül'de gözaltına alınmıştı.

Gözaltında kötü muameleye maruz kaldığı ifade edilen Amini, komaya girerek hayatını kaybetmişti.

Amini'nin ölümünün ardından molla rejimine karşı İranlı yurttaşlar protestolar düzenlemiş ve yaklaşık 2 bin kişinin gözaltına alındığı ifade edilmişti.