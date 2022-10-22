İspanyol pop şarkıcısı Luz Casal ilk kez Ankara'da: 'Dinleyicilerimi hâlâ heyecanlandırabiliyorum'

22 Ekim 2022 Cumartesi, 02:00

Pedro Almodovar’ın “Yüksek Topuklar” filminin unutulmaz sesi, 30 yılı aşkın kariyerinin en güzel şarkılarını bugün CSO Ada Ankara Ana Salon’da seslendirecek.

“Gracias A la Vida”, “Historia De Un Amor”, “Amado Mio” gibi klasik şarkılara getirdiği yorumlarla tüm dünyada müzikseverlerin hayranlığını kazanan Luz Casal ile Ankara’da vereceği ilk konseri öncesinde keyifli bir söyleşi yaptık.

Bu soruları yanıtlarken stüdyoda yeni albümünüzün kaydını yapıyorsunuz. Nasıl bir albüm çıkıyor? Repertuvar ve sound olarak Luz Casal dinleyicisini bu kez neler bekliyor?

Müzisyen arkadaşlarım ve ekibimle birlikte birkaç haftadır kayıt stüdyosunda yeni albümü kaydediyoruz. Sakin, şehirden uzak, kırsalda yer alan bir stüdyoda tamamen albüme konsantre olduğumuz bir süreç. Şu ana kadar ortaya çıkan müzik ile ilgili klasik enstrümantasyonlar ile farklı ve beklenmedik sound’ların bir arada sunulduğu bir albüm ortaya çıktığını söyleyebilirim. Şarkılar arzu, endişe ve hayata dair tüm duyguları güçlü bir şekilde yansıtıyor.

‘SANATÇILAR DUYARLIDIR’

Tüm dünya pandemiden savaşlara çok zor bir dönemden geçiyor. Sanatçı olarak bu sizi nasıl etkiliyor?

Biz müzisyenler genellikle adaletsizlik ve dünyada yaşanan açgözlülük karşısında bizi sürekli rahatsız eden bir duyarlılığa sahibiz. Dünyada kaygılanmak ve öfkelenmek için birçok neden bulabilirsiniz. Ben yine de bir sanatçı ve müzisyen olarak içimde yaşadığım ve anlatmak istediğim her şeyi söylediğim şarkılarla ifade etmeye devam ediyorum.

Uzun ve başarılı kariyerin ardından sizi hâlâ heyecanlandıran özel projeler var mı?

Aslında benim için heyecanını kaybetmeyeceğim en önemli proje, şarkılarımla hâlâ dinleyenleri heyecanlandırabildiğimi hissetmek.

Genç jenerasyonda sizi heyecanlandıran isimler kim, günlük yaşamınızda kimi dinlemekten hoşlanıyorsunuz?

Tek bir isim vermem gerekirse Billie Eilish dinlediğim ve beğendiğim isimlerin başında geliyor.

Türkiye’ye birçok kez geldiniz ama Ankara’ya ilk gelişiniz. Dinleyicilerinize neler söylersiniz?

2011 yılında ilk kez Türkiye’ye gelmiştim. O zamandan beri birçok konser verme şansım oldu ama Ankara’ya ilk kez geleceğim. Konserin keyfini çıkarın. Türkiye’deki tüm dinleyicilerime özlemle sarılıyorum.

‘MÜZİK SEKTÖRÜNDE TÜKETİM DEĞİŞTİ’

Uzun yıllardır müzik sektöründesiniz. Bunca yılda sizce neler değişti?

Çağ ve teknoloji ile birlikte birçok şeyin değiştiğini söyleyebilirim. Müziğin yapılış şekli, herkesin kendi müziğini yapabilmesinin önünün açılması, müziğe erişimin kolaylaşması ve müziğin tüketim şeklindeki değişimler.