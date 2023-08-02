Ünlü şarkıcı Lizzo 'cinsel taciz'le suçlanıyor

Yayınlanma: 02.08.2023 - 17:28

Güncelleme: 02.08.2023 - 17:29

Lizzo adıyla bilinen Amerikalı şarkıcı, söz yazarı, oyuncu ve müzisyen Melissa Viviane Jefferson, üç eski dansçısı tarafından "taciz", "ayrımcılık" ve "saldırı" iddialarıyla mahkemeye verildi.

Davacılar Arianna Davis, Crystal Williams ve Noelle Rodriguez avukatları aracılığıyla yaptıkları açıklamada, Lizzo'nun "diğer olayların yanı sıra cinsel, dini ve ırksal taciz, engelli ayrımcılığı ve saldırı" suçlarını işlediğini de iddia etti.

CİNSEL TACİZ VE AŞAĞILAMA

Mahkeme dosyasına göre, sanatçı Lizzo ve ekibi Amsterdam'daki bir konserin ardından şehrin ünlü Red Light (kırmızı ışık) bölgesindeki bir kulüpte cinsel içerikli bir gösteriye katıldı.

Avukatlara göre, Lizzo dansçılarını sırayla striptizcilere dokunmaya davet etti. Şarkıcının, gösteri sırasında, ekibinde yer alan Arianna Davis'e kulüpte sahne alan çıplak kadınlardan birinin göğüslerine dokunması için baskı yaptığı iddia edildi.

Lizzo'nun ayrıca dansçılarından birini, son dönemlerde aldığı kilolarla ilgili aşağıladığı iddia edildi. Dans ekibinin lideri Shirlene Quigley ise "cinsel içerikli yorumlar" yapmakla suçlanıyor. Davacılara göre, dansçıların ücretlerinin uzun süre ödenmemesi de ayrı bir tartışma konusu.

LİZZO TEPKİSİZ...

Lizzo, bu yılın başında "About Damn Time" adlı parçasıyla "Yılın Parçası" kategorisinde Grammy Ödülü kazandı. Dördüncü stüdyo albümü Special (2022) için çıktığı dünya turnesi ise geçtiğimiz ay sona erdi.

Irkçılık ve homofobi ile mücadele etmeye kararlı olduğunu iddia eden şarkıcı, bu suçlamalara henüz bir tepki vermedi.