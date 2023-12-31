Eldiven fabrikasında yangın: 6 ölü

Maharashtra eyaletinde yangın ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, eldiven fabrikasında mahsur kalan 6 kişinin cesedine ulaştı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.12.2023 - 14:01
Eldiven fabrikasında yangın: 6 ölü
Abone Ol google-news

Hindistan'ın Maharashtra eyaletindeki bir eldiven fabrikasında çıkan yangında 6 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. AA'nın Asian News International'dan (ANI) aktardığına göre yangın, eyaletin Aurangabad kentinde meydana geldi.

Yerel saatle 02.15'te yapılan yangın ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, eldiven fabrikasında mahsur kalan 6 kişinin cansız bedenine ulaştı. ANI'ye konuşan işçiler, fabrikanın kapalı olduğu sabahın erken saatlerinde, içeride uyuyan kişilerin yangından kaçamadığını aktardı.

İtfaiye ekipleri, söndürme çalışmalarının devam ettiğini ve yangının sebebinin henüz belirlenmediğini kaydetti. 


Hindistan fabrika Yangın

İlgili Haberler

Loto dünyasının dahisi: 14 kez büyük ikramiyeyi kazandı

Loto dünyasının dahisi: 14 kez büyük ikramiyeyi kazandı
2023'e bakış: Dünyada bu yıl neler oldu?

2023'e bakış: Dünyada bu yıl neler oldu?

En Çok Okunan Haberler