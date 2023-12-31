Eldiven fabrikasında yangın: 6 ölü
Maharashtra eyaletinde yangın ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, eldiven fabrikasında mahsur kalan 6 kişinin cesedine ulaştı.
Hindistan'ın Maharashtra eyaletindeki bir eldiven fabrikasında çıkan yangında 6 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. AA'nın Asian News International'dan (ANI) aktardığına göre yangın, eyaletin Aurangabad kentinde meydana geldi.
Yerel saatle 02.15'te yapılan yangın ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, eldiven fabrikasında mahsur kalan 6 kişinin cansız bedenine ulaştı. ANI'ye konuşan işçiler, fabrikanın kapalı olduğu sabahın erken saatlerinde, içeride uyuyan kişilerin yangından kaçamadığını aktardı.
İtfaiye ekipleri, söndürme çalışmalarının devam ettiğini ve yangının sebebinin henüz belirlenmediğini kaydetti.
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