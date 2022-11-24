Elektrik kesintisine rağmen kalp ameliyatı yaptılar
Ukrayna'nın başkenti Kiev’de, elektrik kesintisine rağmen kalp ameliyatı başarıyla tamamlandı.
Rusya’nın Ukrayna’daki enerji altyapılarına saldırmasının ardından yüzde 70’i elektriksiz kalan başkent Kiev’de doktorlar, kalp ameliyatı sırasında elektrik kesilmesine rağmen operasyonu başarıyla tamamladı.
Rusya'nın dün enerji altyapılarına 70 füzeyle saldırmasının ardından Ukrayna genelinde elektrik ve su kesintileri yaşanıyor. Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko yaptığı açıklamada, başkentin yüzde 70’inin elektriksiz ve susuz kaldığını belirtti.
Klitschko, enerji şirketlerinin elektrik temini için alıştıklarını, ancak bunun ulusal şebekedeki dengeye bağlı olacağını söyledi.
Enerji Bakanı German Galuşçenko ise Ukrayna'nın, Rusya'nın füze saldırıları nedeniyle kapatılan 3 nükleer santralinin bugün yeniden faaliyete geçmesini beklediklerini söyledi.
AMELİYAT SIRASINDA ELEKTRİK KESİLDİ
Elektrik kesintisine kalp ameliyat sırasında yakalanan Kiev Kalp Hastanesindeki doktorlar, tüm olumsuzluklara rağmen operasyona devam etti. Işıldak kullanan doktorlar, ameliyatı başarıyla tamamlayarak çocuğun hayatını kurtardı.
Öte yandan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, dün akşam yaptığı açıklamada, Rusya’nın füzeli saldırılarının ardından Kiev’deki durumun çok kötü olduğunu ve elektriklerin gelmesi için gece boyunca çalışmaya devam edeceklerini belirtmişti.
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