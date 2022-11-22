68 yaşında bıçak altına yatan adam, 9 cm için 3 ay süren acı verici bir ameliyattan geçti

22 Kasım 2022 Salı, 15:14

68 yaşındaki Roy Conn, 3 ay süren 'acı verici' bir kemik uzatma ameliyatından geçerek boyunu 1.70 santimetreden 1.79 santimetreye uzattı.

Conn, İki uyluk kemiğinin kırılması ile yapılan bu boy uzatma ameliyatı için 130 bin ingiliz Sterlini (2 milyon 872 bin 73 TL) ödedi.

"AMELİYAT SADECE KENDİM İÇİNDİ"

Roy, ameliyatının ardından ITV'nin This Morning programına katıldı.



Programın sunucuları Holly ve Phil, Roy'a "Mutlu bir evliliğe sahip ve 70'lerine yaklaşan bir adam, böyle acı verici bir ameliyata neden girer ki?" sorusunda bulundu.



Roy, bu soruya "Kısa boyum, benim için çok büyük bir problem değildi, bir saplantım yoktu bu konuda ve haklısınız, hayatım boyunca daha önce bu ameliyatı karşılayacak durumum olmuştu ancak bu vakte denk geldi. Karım ameliyat konusunda benden daha endişeliydi, beni olduğum gibi seviyordu ancak ben bu ameliyatı kendim için istedim, başkaları için değil" ifadeleriyle cevap verdi.



İyileşme sürecini hakkında konuşan Roy, "İlk başta çok zordu ve evet, kesinlikle oldukça acı vericiydi. Ama üstesinden geldim" dedi.

CERRAH AMELİYAT HAKKINDA KONUŞTU

Roy'un cerrahı, bacak uzatma uzmanı Dr. Kevin Debiparshad, ameliyat hakkında "Böyle bir amaliyatın tamamlanması yaklaşık bir buçuk saat sürer. Hasta, ameliyatın ardından bir uzama sürecinden geçer, bu süre içerisinde günde yaklaşık bir milimetre uzar" dedi ve sözlerine, "Yaklaşık 3 santim elde etmek 25 gün, 9 santim uzunluk elde etmek ise yaklaşık iki buçuk ay sürüyor" ifadeleriyle devam etti.

Doktora göre boy uzatma ameliyatı, pandemiden sonra çok daha popülerleşti.

Ameliyatın pandemi başladıktan sonra popülerleşmesinin sebebi hakkında konuşan Debiparshad, "Evden çalışmak, boy uzatma ameliyatı ardından gelen dinlenme sürecini çok daha kolay bir hale getiriyor. Boy uzarken hasta evden çalışmaya devam edebilir ve uzama süreci ardından herkesi şaşırtabilir" ifadelerini kullandı.