Elon Musk başarısız mı oldu? 5 maddede ani istifanın perde arkası

Elon Musk, Trump yönetiminde 'özel hükümet çalışanı' olarak görev yaptığı Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE) başkanlığından ani bir şekilde istifa etti.

Musk, bu yüksek profilli ve tartışmalı görevden ayrıldığını, sahibi olduğu X platformundan (eski adıyla Twitter) duyurdu.

İstifa, kamuoyunda pek çok alanda yükselen tepkilerin arasında geldi.

Musk, istifa paylaşımında, şu ifadelere yer verdi:

“Özel Hükümet Çalışanı olarak belirlenen sürem sona ererken, israfın azaltılması için bana fırsat tanıyan Başkan @realDonaldTrump’a teşekkür ederim. @DOGE misyonu, hükümet genelinde bir yaşam biçimi haline geldikçe güçlenecektir.”





Basında yer alan bilgilere göre, Musk bu açıklamayı, Trump’la resmi bir görüşme gerçekleştirmeden yaptı.

BBC, Musk’ın Çarşamba gecesi resmen görevden alındığını bildirdi.

Bu geçici rol ona, yılda 130 gün görev yapma izni sağlıyordu. Bu da ayrıldığı tarihle örtüşüyor, ancak son gelişmeler, istifanın sıradan olmadığını gösteriyor.

1 - PLANLANMAMIŞ BİR AYRILIK

Musk’ın hükümetteki görevi süreliydi, ancak ayrılış şekli, perde arkasında gerilimler olduğunu düşündürüyor.

Reuters’a konuşan kaynaklar, Musk’ın Trump’la görüşmeden ayrıldığını belirtti. Bu, Musk’ın '2 trilyon dolarlık vergi indirimi ve savunma harcamalarına ilişkin bütçe teklifini' eleştirmesinden sadece bir gün sonra geldi.

Musk CBS’e demecinde, “Bir yasa tasarısı ya büyük olur ya da güzel. Ama ikisi birden olabilir mi emin değilim” dedi.

Ayrıca tasarının, "DOGE misyonunu baltaladığını ve hükümet harcamalarını azaltma misyonuna ters düştüğünü" belirtti.

2. KAÇIRILAN HEDEFLER, TUTULMAYAN SÖZLER

Republicworld.com'da Gunjan Rajput imzasıyla yayımlanan bir analize göre Musk, DOGE’ye katıldığında federal bütçeden en az 2 trilyon dolar kesmeyi vaat etmişti. Bu hedef daha sonra yarıya indirildi ve nihayetinde 150 milyar dolarlık bir hedefe geriledi. Ancak agresif küçülmelere rağmen bu rakamlara ulaşılamadı ve Musk’ın değişken hedefleri nedeniyle proje bir türlü nihayete erdirilemedi.





3. TOPLU İŞTEN ÇIKARMALAR

DOGE’nin en görünür etkisi, kitlesel işten çıkarmalar oldu. 2,3 milyon federal sivil çalışanın 260 binden fazlası ya işten çıkarıldı ya da gönüllü tazminat paketlerini kabul etti. Ancak bu işten çıkarmaların bazıları, federal yargıçlar tarafından usul hataları gerekçesiyle iptal edilerek geri alınmak zorunda kaldı.

Bu süreçte, ABD nükleer programında kritik görevlerde bulunan personelin dahi yanlışlıkla işten çıkarıldığı olaylar yaşandı.

Musk bu hafta başında Washington Post’a demecinde, “DOGE her şeyin günah keçisi oluyor” dedi ve şöyle devam etti: “Herhangi bir yerde kötü bir şey olsa, bizimle alakası olmasa bile suç DOGE’a yükleniyor...”

4. TESLA KRİZİ

Musk’ın Washington’daki görevi, Tesla için de çalkantılı bir döneme denk geldi.

Elektrikli otomobil üreticisi, teslimatlarında, tarihindeki en büyük düşüş olan yüzde 13’lük bir azalma bildirdi.

Hisseleri yüzde 45 oranında değer kaybetti ve son süreçte ancak kısmen toparlanabildi. Tesla, 'değişen siyasi ortam' nedeniyle büyüme tahmini vermekten kaçındı.

Tesla showroom’larına ve şarj istasyonlarına yönelik protesto ve vandalizm olayları arttı. Aktivist gruplar boykot çağrıları yaparken, ABD Adalet Bakanı Pam Bondi, vandalizmin 'iç terörizm' olarak değerlendirileceği uyarısında bulundu.

Tesla’nın Nisan ayı bilanço toplantısında Musk, “DOGE’ye ayırdığım zaman önemli ölçüde azalacak. Zamanımın çoğunu Tesla’ya ayıracağım” ifadelerini kullandı.





5. İŞ DÜNYASINA DÖNÜŞ

Trump’ın en büyük siyasi bağışçılarından biri haline gelen Musk, geçen yıl Cumhuriyetçi Parti kampanyalarına yaklaşık 300 milyon dolar aktarmıştı. Ancak Salı günü Katar’ın Doha kentindeki bir ekonomik forumda siyasetten çekileceğini ve Tesla’ya odaklanacağını açıkladı.

Musk, “Önümüzdeki beş yıl boyunca Tesla’nın lideri olarak kalmaya kararlıyım” dedi.

Ayrıca siyasi bağışlarını azaltacağını ve bu kararın, kamu hizmetinden ayrılmasıyla uyumlu olduğunu belirtti.