Elon Musk en büyük iki şirketinin ofislerini, okullardaki cinsiyet uygulamasını gerekçe göstererek California'dan taşımaya karar verdi

Yayınlanma: 17.07.2024 - 06:51

Güncelleme: 17.07.2024 - 06:51

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ABD'li milyarder Elon Musk, kendisine ait en büyük iki şirket olan uzay taşımacılığı firması SpaceX ve sosyal medya platformu X'in ofislerini, California'dan Texas'a taşımaya karar verdi.

Kararını sosyal medyadan duyuran Musk, California Eyaleti'nin okullarda cinsiyet kimliğiyle ilgili uygulamaya başlayacağı AB 1955 adlı yasayı gerekçe gösterdi.

Californiya Valisi Gavin Newsom'ın dün imzaladığı yasayla, ABD'nin en büyük eyaletindeki okulların öğretmenleri, cinsiyet kimliğiyle ilgili bilgileri, çocuğun izni olmadan ebeveynleriyle veya başka herhangi bir kişiyle paylaşmayacak.

Yasanın onaylanması sonrası Elon Musk, "Bu, bardağı taşıran son damla" dedi ve ofisleri taşıma kararını ilan etti.

Musk ayrıca, "Vali Newsom'a bir yıl önce, bu tür yasaların aileleri ve şirketleri, çocuklarını korumak için California'yı terk etmeye iteceğini söylemiştim" mesajını paylaştı.

Elon Musk, 2021'de de Tesla şirketinin ofislerini, Covid kısıtlamalarına yanıt olarak Texas'a taşımıştı. O günlerden bu yana Musk, ABD siyasetine ilişkin açıktan pozisyon alıyor ve bunu sık sık kamuoyuna duyuruyor.

Son olarak ABD'deki başkanlık yarışında Donald Trump'a desteğini açıklayan Musk, eski ABD başkanının kampanyasına ayda 45 milyon dolar bağış yapacağını kaydetmişti.

Getty Images California Valisi Gavin Newsom.

Yeni yasa neleri içeriyor, tepkiler ne oldu?

California Eyaleti'nde geçerli olacak yeni yasa, ABD siyasetinin önde gelen tartışma başlıklarından birisi haline geldi.

Yasa temel olarak, okulların ailelere, çocuklarının cinsiyet kimliğiyle ilgili hangi bilgileri sağlamakla yükümlü olduğunu düzenliyor.

Aslında bu yasa, eyalet genelinde yedi okulda "ebeveyn hakları hareketi" adı altında yapılan kampanyaların sonucunda uygulamaya sokulan kurallara karşı hazırlandı. Bu kurallar, çocukların başka bir isim veya cinsiyet zamiri kullanmaları durumunda, öğretmenleri ailelere bildirimde bulunmakla yükümlü tutuyordu.

Eyalet genelinde uygulamaya girecek yeni AB 1955 yasası, bu zorunluluğu geçersiz kılıyor ve öğretmenlerin ailelere çocuklarının cinsiyet kimliği bilgilerini sağlamasına sınır getiriyor.

Yasaya destek veren LGBTQ haklarının savunucusu aktivistler, öğrencilerin mahremiyet hakkı olduğunu söylerken, yasaya karşı çıkanlar, "ebeveynlerin çocuklarındaki değişimle ilgili bilgi almaya hakları olduğunu" öne sürüyor.

Musk, "Ailelere ve şirketlere saldıran bu ve benzeri yasalardan dolayı SpaceX merkezini California Hawthorne'dan Texas Starbase'e taşıyacak" dedi.

Getty Images California Hawthorne'daki SpaceX binası.

California Valisi Gavin Newsom, Musk'ın açıklamalarına henüz yanıt vermedi.

Newsom, ABD Başkanı Joe Biden'ın başkanlık yarışından çekilme ihtimaline ilişkin tartışmalarda, Biden'ın yerine geçebilecek isimler arasında sayılıyordu.

Valilik Sözcüsü Brandon Richards, kabul edilen yasayla ilgili, "Siyasetçilerin ve okul çalışanlarının hatalı şekilde aile meselelerine karışmasını engelleyerek çocuk-ebeveyn ilişkisini koruyor" değerlendirmesini yaptı.

SpaceX şirketinin California'da 5 binden fazla çalışanı bulunuyor.