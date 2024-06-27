Elon Musk eski eşi Talulah Riley'in düğününe katıldı

Elon Musk'ın iki defa evlendiği eski eşi Talulah Riley, Game of Thrones yıldızıyla evlendi. Düğüne Elon Musk da gitti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.06.2024 - 10:09
Elon Musk eski eşi Talulah Riley'in düğününe katıldı
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Dünyanın en zengin insanı 52 yaşındaki Elon Musk, iki kez evlenip boşandığı 34 yaşındaki İngiliz aktris Talulah Riley’in düğününe katıldı.

Riley’in İngiliz aktör Thomas Brodie- Sangster (34) ile İngiltere’deki düğününe Musk, özel jetiyle gitti.

12 çocuk babası Musk, geçen yıl çiftin nişan duyurusuna kendi sosyal medya sitesi X üzerinden tebrik mesajı göndermişti.

Musk ve Riley, ilk olarak 2010’da evlenip 2012’de boşanmış, sonra 2013’te tekrar evlenip 2016’da boşanmıştı. Eski çiftin çocukları olmamıştı.


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