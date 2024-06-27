Elon Musk eski eşi Talulah Riley'in düğününe katıldı
Elon Musk'ın iki defa evlendiği eski eşi Talulah Riley, Game of Thrones yıldızıyla evlendi. Düğüne Elon Musk da gitti.
Dünyanın en zengin insanı 52 yaşındaki Elon Musk, iki kez evlenip boşandığı 34 yaşındaki İngiliz aktris Talulah Riley’in düğününe katıldı.
Riley’in İngiliz aktör Thomas Brodie- Sangster (34) ile İngiltere’deki düğününe Musk, özel jetiyle gitti.
12 çocuk babası Musk, geçen yıl çiftin nişan duyurusuna kendi sosyal medya sitesi X üzerinden tebrik mesajı göndermişti.
Musk ve Riley, ilk olarak 2010’da evlenip 2012’de boşanmış, sonra 2013’te tekrar evlenip 2016’da boşanmıştı. Eski çiftin çocukları olmamıştı.
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