Elon Musk eski eşi Talulah Riley'in düğününe katıldı

Yayınlanma: 27.06.2024 - 10:09

Güncelleme: 27.06.2024 - 10:09

Dünyanın en zengin insanı 52 yaşındaki Elon Musk, iki kez evlenip boşandığı 34 yaşındaki İngiliz aktris Talulah Riley’in düğününe katıldı.

Riley’in İngiliz aktör Thomas Brodie- Sangster (34) ile İngiltere’deki düğününe Musk, özel jetiyle gitti.

12 çocuk babası Musk, geçen yıl çiftin nişan duyurusuna kendi sosyal medya sitesi X üzerinden tebrik mesajı göndermişti.

Musk ve Riley, ilk olarak 2010’da evlenip 2012’de boşanmış, sonra 2013’te tekrar evlenip 2016’da boşanmıştı. Eski çiftin çocukları olmamıştı.

