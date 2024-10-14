Elon Musk, eski sevgilisi Amber Heard'ı özel dedektiflerle takip etmiş

Yayınlanma: 14.10.2024 - 12:26

Güncelleme: 14.10.2024 - 12:29

Elon Musk'ın, kendisinin ya da onun adına çalışanların bilgiyi kontrol etmek ve eleştirileri bastırmak için özel dedektifleri ve gözetleme araçları kullandığı öne sürüldü.

Daily Mail'in aktardığına göre, Musk'ın başlıca hedeflerinden birinin 2018 yılında Tayland'daki bir mağaradan 12 çocuğun kurtarılmasına yardımcı olan İngiliz mağaracı Vernon Unsworth.

Musk, o dönemde Unsworth'un kurtarmaya yardım etme planlarını eleştirmesi üzerine Unsworth'u, Twitter'da "pedofili" olmakla suçladı. Musk, daha sonra paylaşımını silerek, özür diledi. Ancak, daha sonra başka bir tweet atarak Unsworth'un kendisine henüz dava açmamış olmasının nedeninin iddianın "doğru olması" olduğunu ima etti.

Bunun üzerine Unsworth ile Musk davalık oldu. Unsworth, Musk'ın avukatının tweetlerini "şaka" olarak nitelendirmesinin ardından davayı kaybetmişti.

Musk'ın, gözetleme hedefleri arasında eski partneri Amber Heard'ün de bulunduğu belirtildi.

Kaynaklara göre Musk, Heard'ın 2017 yılında Avustralya'nın Gold Coast bölgesinde "Aquaman" filminin çekimlerini yaptığı bir dönemde kendisini aldattığından şüpheleniyordu.

Ardından Musk'ın güvenlik ekibinin, Heard'ün hareketlerini izlemesi için Avustralyalı bir özel soruşturma firması tuttuğu belirtildi.

Heard üzerindeki gözetimin, kapsamlı olduğu ve birden fazla ajanın yanı sıra kızılötesi kameralar ve insansız hava araçlarını da içerdiği kaydedildi.