Elon Musk 'Cybercab'i tanıttı: Üretimi 2026 yılında başlıyor!

Yayınlanma: 11.10.2024 - 13:30

Güncelleme: 11.10.2024 - 13:30

Tesla'nın CEO'su Elon Musk, uzun zamandır beklenen robot taksi modelini tanıttı. İki martı kanadı kapılı, direksiyonsuz ve pedalsız olan bu araç, Tesla’nın robotik araçlar konusundaki iddialı planlarını gözler önüne serdi. Musk, 2026'dan itibaren yüksek hacimli üretim yapılacak ve fiyatı 30 bin doların altında olacak bir “Cybercab” modelinin tanıtımını yaptı. Ayrıca, 20 kişiye kadar taşıyabilen bir robovanı da sahneye çıkardı, ancak bu araç hakkında detay vermekten kaçındı.

ZAMAN ÇİZELGESİ VE RAKİPLER

Musk, robot taksilerin üretim hızı, yasal engeller ve rakip şirketler konusundaki belirsizlikleri dile getirmedi. Analistler, özellikle güvenlik ve güvenilirlik sorunlarının çözümünün yıllar alabileceğini belirtiyor. Kazalar ve çeşitli hava koşullarındaki zorluklar, otonom araçların karşılaştığı önemli engeller arasında yer alıyor.

GÜVENLİK VE OTONOMİ

Musk, otonom araçların insanlardan 10 kat daha güvenli olabileceğini ve daha uzun süre yol alabileceğini öne sürdü. Etkinlikte, otonom araçların geleceği hakkında “Otonom gelecek burada,” diyerek izleyicilere umut verdi.

SÜRÜCÜSÜZ TAKSİ PLANLARI

Musk, daha önce yolcuların bir uygulama aracılığıyla çağırabilecekleri sürücüsüz Tesla taksilerinden oluşan bir filo kurmayı planladığını belirtmişti. Ayrıca, Tesla sahiplerinin araçlarını robot taksi olarak listeleyerek gelir elde edebileceği bilgisini vermişti. Ancak bu etkinlikte uygulamaya dair detaylar paylaşılmadı.

ROBOT TAKSİ PAZARINDA REKABET

Musk, robot taksi rakiplerinin lidar gibi donanımlar yerine yapay zeka ve kameralarla çalışacağını belirtti. Bu yaklaşımın hem teknik hem de yasal açıdan zorluklar içerdiği ifade ediliyor. Tesla, bu yıl teslimatlarda düşüş kaydetme riskiyle karşı karşıya. Ayrıca, robot taksi pazarında faaliyet gösteren diğer şirketlerin de zarar ettiğine dikkat çekildi.

GELECEK HEDEFLERİ

Musk, Cybercab'in mil başına 20 sente mal olacağını, şarj işlemlerinin endüktif olacağını ve robovanların işletim maliyetinin daha düşük olacağını açıkladı. Gelecek planları arasında, Teksas ve Kaliforniya'da tam otonom sürüş denemeleri yapmak yer alıyor.

Etkinlik, Musk'ın Tesla'nın bir otomobil üreticisinden ziyade bir yapay zeka robot şirketi olarak düşünülmesi gerektiği mesajını pekiştirdi. Tesla'nın otonom araç teknolojisi, şu anki yinelemesinde sürücü dikkati gerektirse de gelecekte bu durumu değiştirebilecek potansiyele sahip.