Elon Musk, Gazze'deki Kızılay ve Kızılhaç'a bağış yapacağını duyurdu

Elon Musk, dün yaptığı açıklamada X platformunda Gazze'deki savaşla ilgili reklam ve aboneliklerden elde edilen tüm geliri, İsrail'deki hastanelere ve Gazze'deki Kızılhaç/ Kızılay’a bağışlayacağını duyurdu.

DHA
Yayınlanma: 22.11.2023 - 12:07
Elon Musk, Gazze'deki Kızılay ve Kızılhaç'a bağış yapacağını duyurdu
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Sosyal medya platformu X hesabından açıklama yapan Tesla CEO'su, iş insanı Elon Musk, “X Corp, Gazze'deki savaşla ilgili reklam ve aboneliklerden elde edilen tüm geliri İsrail'deki hastanelere ve Gazze'deki Kızıl Haç/Kızılay’a bağışlayacak” ifadelerini kullandı.

“PARANIN HAMAS’IN ELİNE GEÇMEYECEĞİNİ NEREDEN BİLİYORSUN?”

Yaptığı açıklama sonrasında bir kullanıcı tarafından, “Bağış yapacak olmanız harika. Paranın Hamas'ın eline geçmeyeceğini nereden biliyorsun?” sorusuna Musk şu şekilde yanıt verdi:

“Fonların nasıl harcandığını Kızıl Haç/Kızılay üzerinden takip edeceğiz. Daha iyi fikirlere açığız. Irk, inanç, din ya da başka bir şey gözetmeksizin masumları önemsemeliyiz."


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