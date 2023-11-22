Elon Musk, Gazze'deki Kızılay ve Kızılhaç'a bağış yapacağını duyurdu
Elon Musk, dün yaptığı açıklamada X platformunda Gazze'deki savaşla ilgili reklam ve aboneliklerden elde edilen tüm geliri, İsrail'deki hastanelere ve Gazze'deki Kızılhaç/ Kızılay’a bağışlayacağını duyurdu.
Sosyal medya platformu X hesabından açıklama yapan Tesla CEO'su, iş insanı Elon Musk, “X Corp, Gazze'deki savaşla ilgili reklam ve aboneliklerden elde edilen tüm geliri İsrail'deki hastanelere ve Gazze'deki Kızıl Haç/Kızılay’a bağışlayacak” ifadelerini kullandı.
“PARANIN HAMAS’IN ELİNE GEÇMEYECEĞİNİ NEREDEN BİLİYORSUN?”
Yaptığı açıklama sonrasında bir kullanıcı tarafından, “Bağış yapacak olmanız harika. Paranın Hamas'ın eline geçmeyeceğini nereden biliyorsun?” sorusuna Musk şu şekilde yanıt verdi:
“Fonların nasıl harcandığını Kızıl Haç/Kızılay üzerinden takip edeceğiz. Daha iyi fikirlere açığız. Irk, inanç, din ya da başka bir şey gözetmeksizin masumları önemsemeliyiz."
En Çok Okunan Haberler
-
- Yılda iki zam dönemi bitti
- Kar yağışı için tarih verildi!
- Dilan Polat'ın 'bağışı' yeniden gündem oldu
- ‘Vahdettin’ soruşturmasına ilişkin ilk açıklama!
- Özgür Özel'den '50+1' açıklaması!
- Portekizli yıldız asla oynamayacağı 2 takımı açıkladı!
- Sosyal medyadan tepki yağdı!
- EURO 2024'e lider gidiyoruz!
- Meclis’te küfür eylemi!
- İktidarın son tuzağına kimler düşecek?