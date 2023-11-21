Elon Musk kararını verdi! Türkiye'de fabrika kuracak mı?

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Tesla'nın 7'nci fabrikasını Türkiye'de kurması için çağrıda bulunduğu Elon Musk kararını verdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.11.2023 - 09:48
Elon Musk kararını verdi! Türkiye'de fabrika kuracak mı?
Abone Ol google-news

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, SpaceX'in kurucusu Elon Musk ile geçtiğimiz aylarda ABD'de bir araya gelmişti.

Erdoğan, Musk'a Tesla'nın 7'nci fabrikasını Türkiye'de kurması için çağrıda bulunmuştu.

Bloomberg'in haberine göre, ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın yeni fabrikası için arayış içerisinde bulunan Elon Musk kararını verdi.

FABRİKA YATIRIMI HİNDİSTAN'A GİDİYOR

Tesla'nın 2 milyar dolarlık fabrika yatırımı için Hindistan ile anlaşmaya yakın bulunduğu belirtildi.

Anlaşmanın ise ocak ayında düzenlenecek olan Vibrant Gujarat Küresel Zirvesi'nde açıklanması planlanıyor.

Haberde, Elon Musk'ın Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin memleketi olan Gujarat, Maharashtra ve Tamil Nadu eyaletlerinin elektrikli araçlar ve ihracat için iyi kurulmuş ekosistemlere sahip olmaları nedeniyle değerlendirdiği ifade edildi.

15 MİLYAR DOLARA KADAR ÇIKABİLİR

Tesla, Hindistan'da fabrika yatırımı için en az 2 milyar dolarlık minimum yatırım yapmayı planlarken, ülkeden otomobil parçası alımlarını 15 milyar dolara kadar çıkarabileceği belirtiliyor. 

Ayrıca ABD'li otomobil üreticisinin maliyetleri düşürmek için bazı bataryaları Hindistan'da üretmeye çalışacağını da söylendi.


Erdoğan elon musk tesla

İlgili Haberler

Elon Musk'ın hayatı film oluyor: Yönetmen Darren Aronofsky!

Elon Musk'ın hayatı film oluyor: Yönetmen Darren Aronofsky!
Hyundai Motor Company elektrikli araç fabrikası açıyor

Hyundai Motor Company elektrikli araç fabrikası açıyor
Mazda, araç satışını durdurdu: 'Belirsiz bir süre durdurma kararı'

Mazda, araç satışını durdurdu: 'Belirsiz bir süre durdurma kararı'

En Çok Okunan Haberler