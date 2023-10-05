Elon Musk, 'kart sistemini' kaldırdı

Yayınlanma: 05.10.2023 - 09:23

Güncelleme: 05.10.2023 - 09:24

Sosyal medya platformu X'in (eski adıyla twitter) sahibi Elon Musk, "bağımsız habercilik" sloganıyla duyurduğu yeni uygulamasına geçti ve "Kart sistemi" olarak da bilinen uygulamayı kaldırdı.

X,paylaşılan linklerde başlık ve kısa açıklama göstermek yerine sadece fotoğraf göstermeye başladı.

X'in sahibi Elon Musk, paylaşımların daha iyi görüneceğini düşündükleri için bu uygulamaya geçeceklerini duyurmuştu.

"BU DİREKT BENİM FİKRİM"

X kullanıcıları, paylaşılan linklere fotoğrafa tıklayarak girebilecek. Ancak bazı insanlar paylaşılanların link olduğunun anlaşılmadığını belirtiyor.

Linkin adresi, fotoğrafın sol altında küçük bir şekilde gösteriliyor.

X'te paylaşılan linklerde başlık ve açıklama görünmesinin kaldırılması Ağustos ayından bu yana gündemdeydi. Musk planlanan değişimle ilgili Forbes makalesini alıntılayarak, "Bu direkt olarak benim fikrim. Estetik olarak siteyi çok ileri taşıyacak" yazmıştı.