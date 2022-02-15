Elon Musk kasım ayında hayır kuruluşlarına 5,7 milyar dolarlık Tesla hissesi bağışladı

15 Şubat 2022 Salı, 12:46

Dünyanın en değerli otomotiv markası olan Tesla'nın CEO'su Elon Musk, kasım ayında 5,74 milyar dolarlık Tesla hissesini hayır kuruluşlarına bağışladı. Uzmanlara göre Musk, bu bağışla büyük bir vergi avantajı da elde etti.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) kayıtlarına göre Musk, 19 ve 29 Kasım tarihleri arasında Tesla'nın 5 milyon 44 bin adet hissesini hayır kuruluşlarına bağışladı.

Musk'ın bağışı yaptığı beş gün içinde Tesla'nın borsada kapanış fiyatları baz alındığında, toplam 5,74 milyar dolarlık bağış yapıldı.

Musk, kasım ayında Twitter'da 63 milyon takipçisine, şirket hisselerinin yüzde 10'unu satıp satmamayı soran bir anket yapmıştı. Bunun ardından Musk şirketteki 5 milyar dolarlık hissesini satmıştı.

Musk yine Twitter'da 2021 yılında 11 milyar dolardan fazla vergi ödemesi gerektiğini de paylaşmıştı. Musk'a göre bu Amerika tarihindeki en yüksek vergi beyanıydı.

Musk geçtiğimiz yıl Twitter'da Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı'nın Yönetici Direktörü David Beasley'in çağrısı üzerine:

"Eğer (BM Dünya Gıda Programı) tam olarak 6 milyar doların dünyadaki açlığı çözmeye nasıl yardımcı olacağını tarif edebilirse, şimdi Tesla hissesini satacağım ve bu bağışı yapacağım." demişti.

Reuters'a konuşan Politika Araştırmaları Enstitüsü'nde vergi politikaları üzerine çalışan Bob Lord, Musk'ın çok büyük vergi avantajı elde edeceğini söylüyor. Lord, dünyanın en zengin insanı olan Musk'ın 5,7 milyar dolarlık bağışının yüzde 40 ila yüzde 50'sini tasarruf edebileceğini belirtiyor.

Hayırseverlik hakkında yayın yapan Chronicle of Philanthropy'ye göre Musk, bu bağışla 2021'de en çok bağış yapanlar listesinde ikinci sıraya yükseldi. Listenin zirvesinde Bill Gates ve Melinda French Gates var.