Elon Musk, özel jetinin gerçek zamanlı takibini yapan hesabı askıya aldı
Twitter’ın sahibi Elon Musk, dün oğlunun yaşadığı bir araç takip olayından sonra özel jetinin uçuşlarını gerçek zamanlı olarak Twitter’dan paylaşan ‘Elonjet’ adlı hesabı askıya aldı. Musk, 7 Kasım’da ifade özgürlüğü kapsamında kendisine tehlike riski oluşturmasına rağmen jetini takip eden hesabı kapatmayacağını açıklamıştı.
Elon Musk, dün oğlunun içinde bulunduğu aracın başka bir araç tarafından takip edildiğini, daha sonra takipçinin aracın önüne kırarak hareket etmesini engellediğini ve takipçinin kaportaya tırmandığını duyurdu.
Olayla ilgili ‘Elonjet’ hesabını yöneten Sweeney adlı kişiye ve ilgili kurumlara dava açacağını duyuran Musk “Aileme zarar verilmesini destekleyen Sweeney ve kuruluşlara karşı yasal işlem yapılıyor” açıklamasını yaptı.
Musk bu paylaşımla bağlantılı başka bir paylaşım yaparak “Herhangi birinin gerçek zamanlı konum bilgisini açıklayan herhangi bir hesap, fiziksel bir güvenlik ihlali olduğu için askıya alınacaktır. Bu, gerçek zamanlı konum bilgisi içeren sitelere bağlantı göndermeyi de içerir. Birinin seyahat ettiği yerleri biraz gecikmeli olarak yayınlamak bir güvenlik sorunu değil” açıklaması yaptı.
Jack Sweeney’in yönettiği ve Elon Musk’ın özel jetinin gerçek zamanlı uçuş bilgilerini yayınlayan ‘Elonjet’ ve ‘JxckSweeney’ adlı kişisel hesap askıya alındı.
Elon Musk, 7 Kasım’da açıklama yaparak, “İfade özgürlüğüne olan desteğim, doğrudan bir kişisel güvenlik riski oluşturmasına rağmen, uçağımı takip eden hesabı yasaklamamayı kapsıyor” ifadelerini kullanmıştı.
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