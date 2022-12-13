İddia: Elon Musk'ın 5,7 milyar dolarlık bağışı 'kendi vakfına' gitti

13 Aralık 2022 Salı, 12:39

Dünyanın en zengin insanlarından ve Twitter'ın yeni patronu Elon Musk'ın, 2021'in sonunda ismini vermediği bir hayır kuruluşa bağışladığını açıkladığı 5,7 milyar dolarlık Tesla hissesinin kendi hayır kurumuna gittiği öne sürüldü.

Bloomberg News tarafından ele geçirilen bir vergi beyannamesine göre Musk Vakfı, 2021’in sonunda 9,4 milyar dolarlık varlığa sahipti.

AÇIK ARA EN BÜYÜK BAĞIŞ

Vakıf geçen yıl kâr amacı gütmeyen kuruluşlara yaklaşık 160 milyon dolar gönderirken bu rakam dünyanın en zengin kişisinin vakfının bir takvim yılında gerçekleştirdiği açık ara en büyük bağış olma özelliğini taşıyor.

Bloomberg HT'nin aktardığına göre; ünlü milyarderin bu dönemde gerçekleştirdiği en büyük bağış 55 milyon dolarla Memphis merkezli St Jude Çocuk Araştırma Hastanesi’ne gitti.

İkinci sıra ise 54 milyon dolarla karbon temizleme projeleri için bir ödül oluşturmak üzere Musk’ın ortaklık kurduğu X Ödül Vakfı’nın oldu.

167,7 MİLYAR DOLAR SERVETE SAHİP

Söz konusu vergi formunda yer alan diğer bağışlar ise Musk’ın Teksas Chica’daki SpaceX uzay limanının yakınında bulunan Brownsville Teksas çevresindeki okul bölgelerine ve kâr amacı gütmeyen kuruluşlara taahhütlerini yerine getirdiğine işaret ediyor.

Bloomberg Milyarderler Endeksi’nde 51 yaşındaki Musk’ın kişisel serveti 167,7 milyar dolar olarak belirtiliyor. Ünlü milyarder pandemi sırasında Tesla’nın dahil olduğu şirketlerini Kaliforniya’dan Teksas’a taşımış ve hayır kurumunu değiştirmişti.

2021 sonu itibarı ile ABD’deki en büyük vakfın 55 milyar dolarlık varlığa sahip olan Bill ve Melinda Gates Vakfı olduğu görülüyor. Bir vakıf sözcüsünün açıklamasına göre vakıf geçtiğimiz yıl yaklaşık 6,2 milyar dolarlık bağışta bulundu.