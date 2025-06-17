Elon Musk’tan uyuşturucu iddialarına yanıt: Test sonucunu paylaştı

New York Times’ın yayımladığı kapsamlı haberde, Elon Musk’ın Beyaz Saray’da “Hükümet Verimliliği Departmanı”nın başında görev yaptığı dönemde ketamin, kokain, ekstazi ve halüsinojen mantar gibi maddeleri sıkça kullandığı öne sürüldü.

Habere göre Musk, ketamini o kadar yoğun şekilde kullandı ki mesane sorunları yaşamaya başladı ve yanında günlük 20 tablet taşıyordu. Aynı zamanda sık sık sihirli mantar (psilosibin) aldığı ve bu alışkanlığının siyasette yükselişe geçtiği dönemle örtüştüğü belirtildi.

İddialara göre Musk’ın uyuşturucu kullanımı, Donald Trump’a siyasi ve finansal olarak yaklaştığı dönemle paralellik gösterdi. Haberde, Musk’ın Trump’ın seçim kampanyasına en az 275 milyon dolar bağış yaptığı vurgulandı.

Musk, geçmişte uyuşturucu kullanımına ilişkin iddiaları yalanlamış, “Çok ketamin kullanırsanız çalışamazsınız. Benim ise yapmam gereken çok fazla iş var” diyerek kendini savunmuştu.

İDRAR TESTİNİ PAYLAŞTI

Bu kez daha somut bir adım atan Musk, iddiaları çürütmek için bu ay içinde Teksas'ta Fastest Labs laboratuvarında verdiği idrar testinin sonuçlarını X hesabında paylaştı.





Ketamin, kokain, amfetamin ve fentanil gibi birçok maddeye dair sonuçların tamamında “negatif” ibaresi yer aldı.

Musk, test görselinin altına sadece “lol” yazarak iddialarla alay etti.