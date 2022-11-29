Elon Musk, Twitter'ın 'ifade özgürlüğünü kısıtlamasına' ilişkin dosyaları yayımlayacak
Sosyal medya platformu Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk, Twitter'ın "ifade özgürlüğünü kısıtlanmasına" dair şirket dosyalarını yakın zamanda kamuoyuyla paylaşacaklarını duyurdu.
Musk, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Twitter'ın ifade özgürlüğünü kısıtlanmasına dair dosyaları, Twitter'ın kendisinde yayımlanacak. Kamuoyu, gerçekte neler olduğunu bilmeyi hak ediyor" ifadesini kullandı.
Musk'ın devralmasının ardından Twitter, aralarında eski ABD Başkanı Donald Trump, kongre üyesi Marjorie Taylor Greene ve rapçi Kanye West'in bulunduğu daha önce kapatılan bazı Twitter hesapları kullanıma açmıştı.
Elon Musk, 23 Kasım günü başlattığı bir ankette, “Twitter, yasaları çiğnememiş veya çok fazla istenmeyen mesaj paylaşmamış olmaları koşuluyla, askıya alınan hesaplara genel bir af teklif etmeli mi?” diye sormuştu.
Ankete katılan toplam 3,1 milyon kişinin yüzde 72,4'ü "Evet" cevabı verirken yüzde 27,6'sı ise "Hayır" oyu kullanmıştı.
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