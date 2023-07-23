Twitter logo değiştiriyor: 'Kuşlara elveda'

Yayınlanma: 23.07.2023 - 12:06

Güncelleme: 23.07.2023 - 12:07

Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk, sosyal medya platformunun logosunu değiştireceğini açıkladı.

Twitter'ın logosunu değiştirmek istediğini belirten Elon Musk, "Ve yakında twitter markasına ve yavaş yavaş tüm kuşlara veda edeceğiz" paylaşımında bulundu.

Musk, "Bu gece yeterince X logosu paylaşılırsa, yarın yayına girmesini sağlayacağız" sözlerini paylaşımına ekledi.

Titreyeb bir "X" resmi paylaşan Musk, daha sonra Twitter sesli sohbet odasında "Logo değişimi olacak mı?" sorusuna "Evet. Uzun zaman önce yapılmalıydı" yanıtını verdi.

Twitter, logo değişikliğine ilişkin henüz bir açıklamada bulunmadı.

DOGECOİN

Sosyal medya devi Twitter'ın logusu daha önce, kripto para olan Dogecoin'i simgeleyen Shiba cinsi köpek oldu.

Elon Musk'ın bu hamlesi kripto para sektöründe bomba etkisi yaratırken, Dogecoin'in fiyatı bir günde yüzde 25 yükseldi.

X CORP

Elon Musk, Twitter uygulamasını satın aldıktan sonra birçok tartışmalı karara imza attı. Musk, sosyal medya platformunu satın almasının ardından Twitter uygulamasını bünyesinde bulunduran Twitter Inc. şirketini kapattı.

Twitter'ın, Musk’ın sahibi olduğu X Corp. isimli şirket bünyesine geçmesi, ünlü siyasi aktivist Laura Loomer ile şirket arasında süren dava sayesinde anlaşıldı.