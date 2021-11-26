Elon Musk'ı üzen haber: "Yatırımcı hamster", son altcoin işleminden sonra yaşamını yitirdi

26 Kasım 2021 Cuma, 00:00

Özel kafesi sayesinde yaptığı alım satım işlemleriyle kripto para piyasasında şöhrete kavuşan Mr. Goxx adlı hamster yaşamını yitirdi. Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk'ın hayran olduğu hayvan son işlemini 20 Kasım'da yaklaşık 3 bin 229 Tron (TRX) satarak yaptı.

İndependent Türkçe'nin aktardığı habere göre, kimliği bilinmeyen sahibi, Mr. Goxx hakkında kötü haberi dün Twitter'dan duyurdu:

Sevgili tüylü dostumuzu kaybettiğimizi büyük bir üzüntüyle duyuruyoruz… Seni özleyeceğiz. Anın blok zincirinde (blockchain) sonsuza kadar yaşayacak.

TRX DEĞER KAYBETTİ

Öte yandan kripto para borsası eToro, TRX'i bu yılın sonunda listelemeden kaldıracağını dün duyurdu. TRX bunun ardından yaklaşık yüzde 10 değer kaybetti.

Dijital varlık ticaretine 12 Haziran'da başlayan ve Twitch yayınlarıyla kayda değer bir takipçi kitlesi edinen hamster, kripto para dünyasına girişini "Goxx Kutusu" adlı özel kafesine borçluydu.

Sevimli hayvan, özel bir mekanizmanın bulunduğu kafeste ilk olarak kripto para çarkında koşuyordu.

"NİYET ÇARKI"YLA BELLİ EDİYORDU

Bu çarkta Bitcoin ve Ethereum'un da dahil olduğu 30 farklı kripto para temsil ediliyordu. Hamster "niyet çarkı" adı verilen çarkta koşunca hangisinin ticaretini yapacağı da belli oluyordu.

Çarktan inen hamsterın karşısına bu kez de iki minik tünel çıkıyordu. Bu tünellerden biri alım, diğeri satım işlemi yapılacağı anlamına geliyordu. Mr. Goxx hangi tünelden geçerse o işlem yapılıyordu.

MUSK: "İNANILMAZ"

Teknoloji milyarderi Musk, hayvan eylülde dünya basınında haber olunca "Bu hamsterın manyak yetenekleri var" yorumunu yapmıştı.

Mr. Goxx 390 dolarla (yaklaşık 4 bin 500 TL) başladığı portföyünde ölmeden önce yüzde 19,72 kâra ulaştı. Hayvan böylece Nasdaq 100, S&P 500 gibi ünlü borsalardan veya Warren Buffett'in Berkshire Hathaway'i gibi büyük yatırım şirketlerinden daha iyi performans gösterdi.