Elon Musk’ın her iş görüşmesinde sorduğu soru
Dünyanın en zengin iş insanlarından milyarder girişimci Elon Musk'ın her iş görüşmesinde adaylara sorduğu soruyu Daily Star gazetesi gündeme getirdi.
Son günlerde Tesla hisselerinin durumuyla gündemde olan dünyanın en zengin iş insanlarından milyarder girişimci Elon Musk’ın iş dünyasındaki başarısı İngiltere’nin Daily Star gazetesine konu oldu.
50 yaşındaki iş insanının başvurduğu tekniklere değinilen haberde, Musk’ın mülakatlarda olağanüstü yetenekler aradığı, bunun için her iş görüşmesinde sorduğu bir favori sorusu olduğuna dikkat çekildi.
DOĞRU SÖYLEYİP SÖYLEMEDİĞİNİ ANLIYOR
Adayların hangi okulu bitirip bitirmediğiyle ilgilenmeyen Musk’ın bu soru aracılığıyla doğru söyleyip söylemediğini anladığı belirtildi. Musk’ın adaylara yönelttiği sorunun, “Üzerinde çalıştığın en büyük sorun ve onu nasıl çözdüğünden bahset” olduğu vurgulandı.
Musk, eğitim düzeyine çok önem vermediğini 2014’te Auto Bild dergisine verdiği röportajda ortaya koymuştu. Musk söz konusu röportajda, “Herhangi bir üniversite, hatta lise diplomasına bile ihtiyaç yok” ifadelerini kullanmıştı.
Kaynak: Sözcü
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