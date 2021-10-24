Elon Musk’ın köpeğinden esinlenerek yaratılan kripto para rekorda
Tesla CEO'su Elon Musk'ın köpeğinden esinlenilerek oluşturulan kripto para Shiba Inu rekor kırıyor.
Elon Musk’ın köpeğinin cinsi olan Shiba Inu’dan yola çıkarak üretilen kripto para Shiba Inu günlük yüzde 48’lik artışla rekor kırdı.
Shiba Inu’nun son 24 saat içinde Binance'de en çok işlem gören çift olduğu ve hacminin 2 milyar doların üzerine çıktığı belirtildi.
0,00002785 dolardan bir gün içinde 0,00004177 dolar seviyesine yükselen kripto paranın Robinhood isimli kripto varlık alım satım platformunda listelenebileceğine dair söylentiler nedeniyle arttığı belirtildi.
YENİ BORSALARDA
Diğer yandan bir başka popüler uygulama olan Public'te Brezilya'nın en büyük borsalarından biri olan Novadax'ta listelenmesi de kripto paranın popülerliğini artırdı.
Köpek sembollü paraların artmasında Elon Musk’ın da etkisi olduğu biliniyor. Musk hafta başında roket gemisi olan bir yavru köpeği twit atmıştı.
FOTOĞRAFINI PAYLAŞMIŞTI
Aynı zamanda ekim ayı başında kendi köpeğinin fotoğrafını atmasının ardından Shiba Inu bir günde yüzde 300 değer kazanmıştı.
BITCON 60 BİN DOLARDA
Shiba Inu’nun dışında genel kripto piyasasında kısmi geri çekilme yaşanıyor. Bitcoin fiyatları geçtiğimiz hafta 66 bin dolarla tarihi zirvesini görmüştü.
Haftasonu itibariyle 60 bin dolar seviyesine geri çekilen Bitcoin’de yeni zirvenin olup olmayacağı iste merak konusu.
-Sözcü
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