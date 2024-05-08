Elon Musk'tan 14 yaşındaki gence milyonluk dava!

Elon Musk'ın sahibi olduğu elektrikli araç devi Tesla, yasal mevzuata aykırı biçimde şirketin sembol ve logolarını kullanıldığı gerekçesiyle, 14 yaşındaki bir girişimciye milyonlarca dolar tutarında 'telif hakkı' davası açtı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.05.2024 - 15:27
Elon Musk'tan 14 yaşındaki gence milyonluk dava!
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196,5 milyar dolarlık net servetiyle "dünyanın en zengin ikinci adamı" unvanını elinde bulunduran, ünlü girişimci Elon Musk'ın sahibi olduğu Tesla şirketi, üç boyutlu yazıcıyla ürettiği Tesla logolu anahtarlıkları internet üzerinden satan 14 yaşındaki bir gençten, telif hakları kapsamında 2 milyon dolar (yaklaşık 65 milyon TL) talep ediyor.

The Sun'da yer alan habere göre bu dava, Elon Musk’un önceki ifadeleri ile çelişiyor. Zira ünlü girişimci, 12 Ocak 2021'de şahsi X hesabından paylaştığı bir iletide, "Adımızı ve logomuzu çalabilirsiniz, sizi muhtemelen dava etmeyiz" ifadelerine yer vermişti.

HESAPLAR DONDURULDU

Habere göre, telif hakkı ihlalinden dolayı Tesla markasının logosu olan ürünlerin satıldığı internet mağazasının hesapları dondurulurken, şahısların suçlu bulunmaları halinde para cezası ödeme olasılıklarının bir hayli fazla olduğu belirtildi.

Tesla şirketi, açılan davanın iddianamesinde, telif hakkı ihlali yapan kişiler tarafından “telafisi mümkün olmayan bir zarara” uğratıldığını savunuyor.

DAVAYA KONU DİĞER ÜRÜNLER

Basından elde edilen bilgilere göre, söz konusu ticari marka sahteciliği davası internetteki alışveriş sitelerinde, yasal mevzuata aykırı bir biçimde satılan, telif içeren sembol ve logoların kullanıldığı tüm ürünleri kapsıyor.

Kanıt dosyalarında listelenen ürünler arasında, Musk'ı bir Tesla Cybertruck kamyonetin yanında tasvir eden karikatür baskılı bir tişört ve yine Tesla logosuyla basılmış güneş gözlükleri de yer alıyor.


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