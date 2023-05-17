Elon Musk'tan Soros'a: İnsanlıktan nefret ediyor

Yayınlanma: 17.05.2023 - 10:58

Güncelleme: 17.05.2023 - 10:58

Yatırımcı George Soros'un Tesla hisselerini satmasının ardından sessizliğini bozan Elon Musk, Soros için sert ifadeler kullandı.

Ünlü iş insanı Elon Musk, "George Soros, medeniyetin dokusunu aşındırmak istiyor" diye tweet attı.

Soros'a bağlı Soros Fund Management, 2022'de Tesla'nın 42 bin hissesini satın almıştı. Tesla hisseleri enflasyonun düşmeye başlaması ve faiz oranlarındaki artışların duraklaması yönündeki beklentiler arasında ilk çeyrekte yüzde 68 arttı. Peşinden de Soros, Tesla hisselerini sattı. Bu sayede de önemli kazançlar elde etti.

Haber Global'in aktardığına göre, Soros'un Tesla hisselerini satmasının ardından Musk, Soros ile X-Men'in kötü karakteri Magneto'yu karşılaştıran bir tweet atarak, "Soros bana Magneto'yu hatırlatıyor" diye yazdı. Magneto karakteri de tıpkı Soros gibi bir Holokost mağduru.

Musk, gazeteci Brian Krassenstein'ın Soros'un iyi niyetinden dolayı saldırıya uğradığını yazmasının ardından Musk bu tweet'e de "Onların iyi niyetli olduğunu varsayıyorsun, ama değiller. O medeniyetin dokusunu aşındırmak istiyor. Soros insanlıktan nefret ediyor" yanıtını verdi.

Öte yandan Tesla hisselerini satan Soros'un fonu Norfolk Southern Corp.'un hisselerini aldı.

MAGNETO KİMDİR?

Stan Lee ve Jack Kirby tarafından oluşturulan Marvel çizgi roman kahramanıdır. Manyetizma yeteneğine sahiptir ve kendine Manyetizma Ustası der. Çocukları Pietro Maximoff (Quicksilver) ve Wanda Maximoff (Scarlett Witch) 'tir.