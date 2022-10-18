Elon Musk'tan 'SpaceX,' kararı: Pentagon'a yaptığı talebi geri çekti
Ünlü girişimci Elon Musk, Ukrayna’ya sağladığı Starlink için Pentagon’a yaptığı finansman talebini geri çektiklerini duyurdu.
Musk, sosyal medya hesabından, Pentagon ve SpaceX arasında görüşmelerin sürdüğüne ilişkin haberlere yönelik yaptığı açıklamada, “SpaceX finansman talebini halihazırda geri çekti” ifadelerini kullandı. Musk, birkaç gün önce yaptığı açıklamada, "Starlink hala para kaybediyor ve diğer şirketler vergi mükelleflerinden milyarlarca dolar alıyor olsa da biz Ukrayna hükümetini ücretsiz olarak finanse etmeye devam edeceğiz" demişti.
UKRAYNA’YA STARLINK HİZMETİ SUNMUŞTU
Rusya-Ukrayna savaşının başlamasının ardından Musk, Ukrayna ordusu ve ülke genelinde iletişim kaynağının kesintiye uğramaması için Starlink hizmetinin ücretsiz olarak Ukrayna’ya sundu. Geçtiğimiz günlerde söz konusu hizmetin maliyetleri olduğunu ve ‘belirsiz bir süre’ için bu hizmeti sunamayacaklarını hatırlatan Musk, bu maliyetlerin Pentagon tarafından karşılanmasını istedi. ABD, söz konusu hizmeti finanse etmek için Musk ile görüşmeler yaptığını duyurmuştu.
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