Emekli general Babüroğlu'ndan operasyon değerlendirmesi: ABD'ye rağmen yapılmalı

Ankara’daki terör saldırısının ardından MİT, Suriye’de PKK/YPG’ye yönelik hava operasyonu düzenledi. Irak ve Suriye’ye asker gönderme süresinin iki yıl daha uzatılmasına ilişkin tezkere Meclis’e sunuldu. Emekli Tuğgeneral Babüroğlu, “Öncelikli hedef Suriye olmalı” dedi.

Aytunç Ürkmez
Yayınlanma: 06.10.2023 - 03:00
Emekli general Babüroğlu'ndan operasyon değerlendirmesi: ABD'ye rağmen yapılmalı
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Emekli Tuğgeneral ve İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Görevlisi Naim Babüroğlu, “Fidan’ın ‘üçüncü taraflar’ diyerek ABD ve Fransa gibi ülkeleri gösterdiğini ancak başta ABD olduğunu” söyledi.

Babüroğlu, “YPG’ye 200-300 milyon dolar silah ve istihbarat yardımında bulunan ABD’dir. NATO üyesi ABD’nin, diğer NATO üyesi Türkiye’yi tehdit eden terör örgütünü desteklemesi; NATO’nun kuruluş anlaşmasının aykırı. Türkiye nota verebilirdi. Bakanın açıklamalarından anlaşılıyor ki Türkiye artık Suriye’nin kuzeyinde terörü hedef alırken diğer ülkeleri ve güçleri düşünmeyecek” diye konuştu.

(Naim Babüroğlu)

Türkiye’nin meşru müdafaa hakkı olduğunu söyleyen Babüroğlu, “YPG/PYD’nin enerji altyapısını ve Suriye petrolünü yağmalayarak satış yaptıkları noktaları bertaraf etmelidir. Öncelikli hedefi Suriye’de yapılanan PKK/YPG terör örgütü, ikinci hedefi Irak olmalıdır. Suriye’ye Barış Pınarı Harekâtı tamamlanmalı ve 60-70 kilometre derinliğinde, teröristin bulunmadığı temiz bölge oluşturmalıdır” dedi.

Harekâtın diplomatik dengeler gözetilerek yapılması gerektiğini belirten Babüroğlu, “Türkiye, harekâtı ekim-kasım gibi ABD’ye rağmen yapmalı. Adana Mutabakatı’nın tekrardan aktif duruma getirilmesi gerekir” ifadelerini kullandı.

 


Naim Babüroğlu ABD NATO pkk YPG Hakan Fidan suriye türkiye

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