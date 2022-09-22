Emekli Korgeneral İsmail Hakkı Pekin: 'Rusya'nın seferberlik kararı, asker eksikliğini gösteriyor'

22 Eylül 2022 Perşembe, 04:00

Eski Genelkurmay İstihbarat Başkanı emekli Korgeneral İsmail Hakkı Pekin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in kısmi seferberlik kararını Cumhuriyet’e değerlendirdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in dün açıkladığı yedek asker statüsünde bulunan ve daha önce orduda hizmet etmiş kişileri kapsayan kısmi seferberlik kararını Cumhuriyet’e değerlendiren eski Genelkurmay İstihbarat Başkanı emekli Korgeneral İsmail Hakkı Pekin, “Kısmi seferberlik kararı en başta Rusya’nın asker eksikliğini ve askere olan ihtiyacını gösteriyor. Zaten son dönemde Rusya’nın bazı cepheleri boşalttığını ve Ukrayna’nın karşı taarruzunu gördük. Dolayısıyla Rusya için bu kısmi seferberlik kararı askeri açıdan zorunluluktu” dedi. Rusya’nın Ukrayna’ya açtığı savaşın başından bu yana Rusya’da bazı çevrelerin seferberlik ilan edilmesi çağrısında bulunduğunu ancak Putin’in bundan kaçındığını kaydeden Pekin, “Bu karar, aynı zamanda Putin’in sıkışmışlığını da gösterdi. Daha önce bunu ‘özel harekât’ olarak tanımladıkları için seferberlik kararı almaktan kaçınmıştı, ancak Ukrayna sahasında savaşan asker eksikliği nedeniyle bu kararı almak zorunda kaldı” diye konuştu.

"PLANLARI TUTMADI"

“Savaş kısa sürede sonuçlanır” tahminlerinin doğru çıkmadığını kaydeden Pekin, “Bu karar, Putin’in başlangıçtaki planın tutmadığını da gösteriyor. Belki de Batı’nın Ukrayna’ya bu ölçüde yardım edeceğini değerlendirmedi. Önce hedef değiştirdi, Kiev taarruzundan geri çekildi ancak hedef değişikliğine karşın gelinen noktada Rusya’nın ilerleyişi duraksadı. Rusya’nın konvansiyonel savaşa bu kadar hazırlıksız olduğunu kimse tahmin etmiyordu. Ukrayna’nın uyguladığı İHA’ların, omuzdan atılan füzelerin de dahil olduğu savaş doktriniyle Rusya’ya karşı savunma geliştirdiğini gördük. Rusya bu savaşı sürdürebilir, bunun için kaynakları var, fakat bu savaş uzadıkça içeride halkın memnuniyetsizliği artacaktır” dedi.

"SİYASİ YAŞAMINA MAL OLABİLİR"

Seferberlik kararının, Rusya’da halk arasında rahatsızlık yaratabileceğini söyleyen Pekin, şunları söyledi: “Ukrayna’ya savaşa gidenlerin sayısı artacak, can kayıpları yaşanacak. Rusya içinde huzursuzluk yaşanması da tam da Batı ve ABD’nin istediği bir şey. Putin için durum pek parlak görünmüyor. Putin burada ya kaybedecek, bu da kendisinin siyasi yaşamına mal olabilir. Ya da ne pahasına olursa olsun kazanmak için çeşitli askeri adımlar atacak, daha da sıkışmış hissederse belki nükleer silah kullanma yoluna gidecek. Belki de Putin’i buna zorluyorlar. Bu durumda Batı’nın da eline bir koz geçmiş olur.”