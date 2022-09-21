Kısmi seferberlik nedir? Kısmi seferberlik sonrası Rusya'da neler değişecek?

Dünya, Rusya'dan gelen 'son dakika' haberiyle güne başladı. 24 Şubat'ta Ukrayna'ya yönelik askeri harekâta girişen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bu sabah Türkiye saati ile 09.00 sıralarında kısmi seferberlik ilan edildiğini duyurdu. Batı'nın Rusya'yı yok etmek istediğini savunan Putin, nükleer silah kartını yine masaya sürdü. Moskova Yönetimi, 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana ilk kez askeri seferberlik ilan ediyor.

KISMİ SEFERBERLİK NEDİR?

Kısmi seferberlik; ülkenin bir veya birden çok bölgesinde uygulanan ve bütün güç ve kaynakların kullanılmasını gerektirmeyen seferberlik türüdür.