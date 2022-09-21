Kısmi seferberlik nedir? Kısmi seferberlik sonrası Rusya'da neler değişecek?
SEFERBERLİK İLANINI KİM YAPAR?
Savaşı gerektirecek bir durumun baş göstermesi, ayaklanma olması, vatan veya cumhuriyete karşı kuvvetli ve eylemli bir kalkışmanın veya ülkenin ve milletin bölünmezliğini işten ve dıştan tehlikeye düşüren davranışların ortaya çıkması hallerinde, Cumhurbaşkanı genel veya kısmî seferberlik ilânına karar verir.
Dünya, Rusya'dan gelen 'son dakika' haberiyle güne başladı. 24 Şubat'ta Ukrayna'ya yönelik askeri harekâta girişen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bu sabah Türkiye saati ile 09.00 sıralarında kısmi seferberlik ilan edildiğini duyurdu. Batı'nın Rusya'yı yok etmek istediğini savunan Putin, nükleer silah kartını yine masaya sürdü. Moskova Yönetimi, 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana ilk kez askeri seferberlik ilan ediyor.
KISMİ SEFERBERLİK NEDİR?
Kısmi seferberlik; ülkenin bir veya birden çok bölgesinde uygulanan ve bütün güç ve kaynakların kullanılmasını gerektirmeyen seferberlik türüdür.
SEFERBERLİK NEDİR?
Seferberlik; ülke ve millet olarak, başta askeri güç olmak üzere devletin tüm güç ve kaynaklarının, savaşın ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde; hazırlanması, toplanması, tertiplenmesi ve kullanılmasına ilişkin bütün faaliyetlerin uygulandığı, hak ve hürriyetlerin kanunlarla kısmen veya tamamen sınırlandırıldığı haldir.
KISMİ SEFERBERLİK SONRASI RUSYA'DA NELER DEĞİŞECEK?
-Kremlin’den yayımlanan, bugünden itibaren başlayan kısmi seferberlik için Putin’in imzaladığı kararnameye göre, seferberlik yoluyla askerlik hizmetine çağrılan Rusya Federasyonu vatandaşları, Rus ordusunda sözleşme kapsamında görev yapan askeri personel statüsüne sahip olacak.
-Seferberlik için çağrılanlara sözleşmeli askerlerin maaşları seviyesinde ödeme yapılacak.
-Sözleşmeli askerlerin sözleşme süreleri, seferberlik süresi sonuna kadar devam edecek.
-Kısmi seferberlik döneminde sözleşmeli askerlik yapanlar ve seferberlik için askerlik hizmetine alınanlar ancak yaş ve sağlık durumları nedeniyle veya mahkemece hürriyetten yoksun bırakılmaları halinde görevlerinden çıkarılabilecek.
-Kararnameye göre, Rus hükümeti kısmi seferberlik faaliyetlerini finanse edecek, Rus ordusunun ihtiyaçlarını gidermek için gereken önlemleri alacak.
-Valililere, seferberlik çağrısı esnasında her bölge için Savunma Bakanlığının istediği asker miktarını belirlenen süre içinde sağlama talimatı verildi.
-Savunma sanayisinde çalışan Rus vatandaşları seferberlik hizmetine dahil olmayacak.
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