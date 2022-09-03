Emekli Korgeneral Nejat Bilgin'den S-300 yorumu: 'CAATSA ile ilgisi yok'

03 Eylül 2022 Cumartesi, 02:00

Türkiye’nin, Yunanistan’ı Girit’te konuşlu S-300 hava savunma sistemlerini kullanarak F-16 savaş uçaklarını taciz etmekle suçlamasının ardından adada bulunan Rus hava savunma sistemlerinin ABD yaptırımlarına neden olmaması yeniden gündem oldu. Bunun üstüne Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Girit Adası’nda bulunan Rus yapımı S-300 uçaksavar füze sistemlerinin varlığının, ABD’nin 2017’de uygulmaya soktuğu Amerika’nın Düşmanlarına Yaptırımlar Yoluyla Karşı Mücadele Yasası (CAATSA) kapsamındaki yaptırım rejimine girmediğini söyledi. Yunan basınındaki haberlere göre Atina tarafından S-300’lerin satın alınması, 1990’larda yani CAATSA yasasının kabul edilmesinden yıllar önce gerçekleşti.

Konuya ilişkin Cumhuriyet’e konuşan Emekli Korgeneral Nejat Bilgin, “Yunanistan’ın S-300’leri CAATSA’dan önce almasından dolayı ABD’nin yaptırım uygulamaması absürt bir durum. Bunun CAATSA ile ilgisi yok. Yunanistan her zaman ABD’nin şımarık yüzü oldu. Bu tarz hareketlerle de bu yüzünü gösteriyor” dedi.

Bilgin ayrıca, “Ülkeler silah alırken NATO’ya sormaz, kendi savunma ihtiyaçlarına göre silahlanırlar. Hiç kimsenin ülkelerin savunma hakkını da sorgulamaya hakkı yoktur. Alınan silahlar sadece NATO’ya deklere edilebilir ki bu da bir zorunluluk değildir. Türkiye’nin hava savunmasına ihtiyacı vardı. S-400’lerin satın alınmasından önce Çin ile de görüşülmüştü. Ardından Rusya, Fransa ve ABD ile de görüştük. Ancak ABD, hava savunma sistemi satma taraftarı olmadı. Yani ‘hem kendini savunma hem de benden silah bekleme’ dedi. Bu bir komedidir” diye konuştu.

‘ATEŞ HATTINDA OLAN BİZİZ’

Bilgin son olarak, Türkiye’nin S-400’leri aktif hale getirme ihtimaline ilişkin ise “Türkiye S-400’leri Doğu Akdeniz’de konuşlandırırsa diğer ülkeler istedikleri gibi at koşturamazlar. Bölgede zor durumunda kalırsak S-400’leri kullanmamız gerekir. Soruyorum: Hangi Avrupa ülkesinin bizden daha çok savunma ihtiyacı var? Ateş hattında olan ülke biziz, onlar değil” dedi.

Türkiye’nin 2017 yılında Rusya’dan S-400 savunma sistemleri satın alması sonucu NATO ve ABD duruma tepki göstermişti. Dönemin ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye’yi F-35 programından çıkararak CAATSA kapsamında Türkiye’ye yönelik yaptırımları devreye sokmuştu.

AKAR: YAPILMASI GEREKENİ YAPTIK

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan’ın saldırgan eylemlerinin sürdüğünü belirterek “Yunanistan’ın şımarıklığına her zaman, her yerde cevap verdik. Türk F-16’larına yönelik Yunan tacizi son derece düşmanca, yanlış hareketler” dedi. Bölgedeki risk, tehdit ve tehlikeleri yakından takip ettiklerini anlatan Akar, “Ege’de, Doğu Akdeniz’de, Kıbrıs’ta hak alaka menfaatlerimizin korunmasına yönelik yapılması gereken neyse yaptık, yapmaya devam ediyoruz” diye konuştu.

Akar ayrıca, F-16 tedariki ve modernizasyonuna yönelik ABD nezdindeki girişimlerin sürdüğünü söyledi. Öte yandan NATO Müttefik Kara Komutanlığı, Yunanistan’ın tepki göstermesinin ardından sildiği 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla paylaştığı gönderiyi yeniden yayımladı.