Emekli Tuğamiral Türker Ertürk anlattı: Türkiye'nin Rusya ile savaşma durumu ne?
Emekli Tuğamiral Türker Ertürk, Rusya'nın işgalini “yeni bir soğuk savaş” olarak değerlendirdi. Ertürk, “Amerika'nın amaçlarından biri de şu; Montrö'yü bir şekilde delmek. ABD daha önce Sovyetler Birliği'ne yaptığı gibi ‘uzun soluklu bir yıpratma savaşı’ istiyor” dedi.
Emekli Tuğamiral Türker Ertürk, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı üzerine Sözcü gazetesinden Ruhat Mengi'ye dikakt çeken açıklamalarda bulundu.
Rusya'nın işgalini “yeni bir soğuk savaş” olarak değerlendiren Ertürk, “Amerika'nın amaçlarından biri de şu; Montrö'yü bir şekilde delmek. ABD daha önce Sovyetler Birliği'ne yaptığı gibi ‘uzun soluklu bir yıpratma savaşı’ istiyor” dedi.
NATO'yu eleştiren Ertürk, "NATO'da olmamız, ülkemizin çıkarları hilafına hareket etmemizi gerektirmez. Rusya bizim yanı başımızdaki bir komşumuzdur, biz onunla ilişkilerimizi bozacak işlere girmememiz lazım” dedi.
Ertürk şunları söyledi:
“Türkiye ‘Ukrayna ile geliştirilen kriz, başlayan savaş benim Rusya ile kapışmama, cepheleşmeme neden olmamalı. Olacağı takdirde ben bunlara çekince koyacağım’ demeli ve aynı zamanda Montrö'ye bağlılığını, Türkiye'nin güvenliği için ne kadar önemli olduğunu NATO platformlarında anlatmalı. NATO'da kararlar oy birliği ile alınıyor, bizim şunu anlatmamız lazım; Ukrayna'nın NATO'ya alınmasının, bölgenin, Türkiye'nin ve Avrupa'nın güvenliğine zarar getireceğini anlatmamız lazım ama iktidar bugüne kadar yanlış yaptı. Ukrayna'nın ve Gürcistan'ın NATO üyeliğini destekledi. Desteklememeli. Karadeniz'in rekabet denizi haline gelmesini engellemeli.
Bu bir kışkırtma, diyor ki ‘Türkiye Boğazları kapatsın, Rus gemilerini geçirtmesin, biz de Rusya ile cepheleşelim.’ Bunu Amerika istiyor, bizim Rusya ile cepheleşmememiz lazım. Şu anda bizim Rusya ile savaş durumumuz yok, o nedenle geçişlere müsaade etmemiz lazım, şu ana kadar ediyoruz, bu rotada devam etmeliyiz.”
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