Yeniden Refah Partisi Lideri Erbakan: “Montrö'den taviz verilmemeli”

25 Şubat 2022 Cuma, 18:14

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısına ilişkin, "Türkiye’nin Ukrayna’nın toprak bütünlüğüne sahip çıkması, NATO ve Rusya nezdinde yapılacak girişimlerle savaşın bir an önce sona ermesi için etkin şekilde arabuluculuk yapması, Montrö Anlaşması’na tavizsiz şekilde uyması son derece önemlidir" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, dünyanın endişeyle izlediği Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesine yönelik yazılı açıklama yaptı. Rusya'nın saldırısının kabul edilemez ve dünya dengelerini sarsacak derecede ciddi bir tehdit olduğunun altını çizen Erbakan, şunları kaydetti:

"DÜNYA DENGELERİNİ SARSACAK CİDDİ BİR TEHDİTTİR"

"Ukrayna ve Rusya arasında gelişen olaylar, Rusya’nın Ukrayna topraklarına girişi ülkemizi çok yakından ilgilendirmektedir. Ukrayna’nın toprak bütünlüğüne yapılan bu saldırı kabul edilemez ve dünya dengelerini sarsacak ciddi bir tehdittir. Ancak olaylara bir bütün olarak bakıldığı takdirde Rusya’nın bu davranışını anlamak çok da zor değildir. ABD, NATO aracılığı ile son 15 yıldır Rusya’yı tahrik etmek için ne mümkünse yapmaktadır. ABD, NATO tatbikatları bahanesiyle 2009’dan başlayarak Gürcistan’ı devreye sokmuş ve Rusya’yı kuşatmak istediğini açıkça göstermiştir. ‘Turuncu Devrim’ ve ‘Gül Devrimi’ adı altında Ukrayna ve Gürcistan’da yapılan iktidar değişimleri de bu maksatla gerçekleştirilmiştir. Benzer şekilde ABD tarafından eğitilen Mihael Şaakaşvili’nin Gürcistan’ın başına getirilmesi ve Gürcistan’ın yönünü ABD’ye çevirmesi de tesadüf değildir. Ancak ABD’nin Gürcistan’daki faaliyetleri Gürcistan lehine olmamış, birçok karışıklık sonrası Gürcistan, Güney Osetya ile Abhazya’yı kaybetmiştir. ABD şimdi de Ukrayna’yı NATO şemsiyesi içine alarak, Moskova’yı orta menzilli füze tehdidi altında tutmak istemektedir. Rusya da ABD’nin tüm bu adımlarına karşılık hamle yapmakta, kuşatma altına alınmasını engellemek üzere Ukrayna’yı kontrol altına almak istemektedir."

“RUSYA, AVRUPA'YA KARŞI DOĞALGAZ SİLAHINI KULLANABİLİR”

Rusya’nın bu savaşta elindeki en önemli kozu Avrupa’nın ihtiyacı olan doğalgaz kaynakları olduğunu kaydeden Erbakan, "Şu anda Ukrayna üzerinden Avrupa’ya sevkiyat durdurulmuştur. Rusya AB’yi de doğrudan karşısına almamak için Slovakya üzerinden yaptığı sevkiyatı iki misline çıkarmıştır. Tüm bu gelişmeler karşısında ABD ve NATO’nun ekonomik yaptırımlar dışında bir harekete geçmeyeceği düşünülmektedir. Bu işgalle Rusya orta menzilli füzelerin hedefi olmaktan şimdilik önemli ölçüde kurtulmuştur. Zira Ukrayna’nın NATO’ya girişi bilinmez tarihlere ertelenmiştir. Rusya ekonomik yaptırımlarla çok fazla sıkıştırılırsa Avrupa’ya karşı doğalgaz silahını kullanabilir. Böyle bir durumda AB’nin çok fazla direnmesi pek mümkün değildir" ifadelerini kullandı.

“MONTRÖ ANLAŞMASI TAVİZSİZ ŞEKİLDE UYGULANMALI”

Türkiye’nin bu tablo karşısında Ukrayna’nın toprak bütünlüğüne sahip çıkması, savaşın bir an önce sona ermesi için etkin şekilde arabuluculuk yapması ve Montrö Anlaşması’na tavizsiz şekilde uymasının büyük önem arz ettiğini vurgulayan Erbakan, "Elbette ki Türkiye olarak bugün döviz sıkıntısı ve çok yoğun dış borç ihtiyacı içinde olmasak, savunma sanayi ve teknoloji alanında dışa bağımlılıktan kurtulmuş olsak, bugüne kadar Türkiye öncülüğünde D-60 kurulmuş olsa, elimiz çok daha güçlü olur, arabuluculuğumuz ve diplomatik girişimlerimiz çok daha etkili olabilirdi" ifadelerini kullandı.